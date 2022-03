‘Tarweprijs met maar liefst 40% gestegen’

Broodprijzen zullen wederom stijgen

Als gevolg van de invasie van Rusland in Oekraïne, zijn de brandstof- en voedselprijzen mondiaal gestegen. Ook de prijzen van granen (o.a. tarwe), verpakkingsmateriaal, energie en andere inputs, zijn de afgelopen weken enorm gestegen. Zo is de tarweprijs met 40 procent omhooggegaan opzichte van drie weken geleden. Meelmaatschappij De Molen N.V. maakte vandaag bekend, dat zij zich gezien deze ontwikkeling, genoodzaakt ziet haar prijzen aan te passen.

Volgens de directeur van De Molen, Julio Bhikharie, is het noodzakelijk om de graanleveringen, meelproducties en distributie te garanderen. Daarom zullen om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen, de prijzen van meel per heden worden aangepast. Op sociale media reageerden veel burgers ontzet op de bekendmaking van De Molen. Zij vinden het schandalig dat de prijzen per direct worden aangepast.

Eind december 2021 werd de import van meel geliberaliseerd. Dit betekent dat de import van meel tegen de marktconforme koers zal worden afgehandeld.

Voor deze maatregel inging, importeerde De Molen meel tegen een door de overheid gesubsidieerde koers van SRD 7,52 voor de US-dollar. Vanaf vandaag kost 1 kilo blom ongeveer SRD 22 en 25 kilo SRD 537,50. Voor 25 kilo bakkersblom moet SRD 545 betaald worden en voor 25 kilo volkorenmeel SRD 610.