Stichting Hindi Parishad bezoekt president

De Stichting Hindi Parishad heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. De stichting bracht tijdens deze gelegenheid, de knelpunten van het dagelijks leven onder de aandacht van het staatshoofd. “Het is een heel moeilijke tijd voor stichtingen en organisaties”, zegt voorzitter Satjanand Pramsoekh.

De voorzitter zegt dat er gesproken is over het ter beschikking stellen van uitleenkrachten aan de stichting en het introduceren van een Hindi leerstoel op de universiteit. Hindi is, aldus Pramsoekh, de vierde wereldtaal. Op ruim 150 universiteiten worden lessen Hindi verzorgd. “Waarom zou Suriname niet daarvan profiteren?”, aldus de voorzitter. De organisatie had voor de covid-pandemie, jaarlijks gemiddeld 600 kandidaten die examens aflegden. De examens werden afgenomen op zes verschillende niveaus. De stichting bestaat dit jaar 150 jaar en beschikt over 60 tot 80 scholen. In totaal zijn er 150 docenten die vrijwillig lessen Hindi verzorgen. De afgelopen twee jaar zijn de lessen online verzorgd. Het ligt in de planning om een doorstart te maken met de fysieke lessen.