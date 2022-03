WERK AAN DE WINKEL NA CFATF-EVALUATIE

President Chandrikapersad Santokhi heeft op 26 februari, de delegatie van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) ontvangen op zijn kabinet. Deze organisatie zal Suriname assisteren bij het onderzoeken, evalueren en rapporteren van malversaties op het gebied van money laundering en anticorruptie op de relevante ministeries.

De CFATF is een intergouvernementele organisatie die zich richt op het bestrijden en voorkomen van money laundering en terrorismefinanciering. Hierbij zal het rapport van de National Risk Assessment (NRA) invloed hebben, want de CFATF zal de aanbevelingen en andere gegevens gebruiken in haar evaluatie van de economie van Suriname. Het is de eerste keer dat er een NRA heeft plaatsgevonden in Suriname en volgens de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF), moet een dergelijke exercitie regelmatig plaatsvinden, teneinde nieuwe dreigingen/zwakheden te identificeren en te beheersen alsook de introductie/aanpassing van compliance richtlijnen te beoordelen. De NRA is een belangrijk mechanisme om ML/TF dreigingen en zwakheden te onderkennen en analyseren met als doel deze te mitigeren. Om de NRA goed uit te voeren, is er veel zelfonderzoek geweest binnen de meest belangrijke sectoren alwaar er een breed samengesteld multidisciplinair team werd ingezet onder leiding van Jennifer van Dijk-Silos. Het rapport van de NRA werd in diverse sectoranalyses uitgevoerd. Gelet op het rapport (wij van Keerpunt beschikken over de publieke versie), heeft het team veel en goed werk verzet. De NRA heeft veel informatie opgeleverd en er zijn aanbevelingen gedaan voor het versterken van het AML/CFT regiem in Suriname. Uitvoering van de aanbevelingen moet daarom snel en goed plaatsvinden, want na de mutual evaluation van de CFATF, zullen deze allemaal bevestigd worden. Er is de komende tijd dus heel veel werk te verzetten op compliance gebied, waarbij de gehele samenleving betrokken zal zijn. Als wij dat niet doen, zullen wij erg moeilijke tijden tegemoet gaan met een steeds toenemende isolatie van Suriname in mondiale stelsels en systemen. Voormalig procureur-generaal Roy Baidjnath Panday, coördinator van de Project Implementatie Unit (PIU) van het Anti-Money Laundering Programma, heeft dit eerder in februari bevestigd tijdens het Nationaal Compliance Congres. Volgens Baidjnath-Panday, bestaat de referentie uit 40 FATF-aanbevelingen en het onlangs gepubliceerde NRA-rapport. Naar aanleiding hiervan zullen er aanbevelingen geformuleerd worden voor beleidsmakers. Hierna zal er met de Surinaamse regering een tijdlijn afgesproken worden om geconstateerde hiaten te dichten en te rapporteren aan de CFATF. Dit zal geschieden in samenwerking met verschillende instituten/organisaties, zodat de informatie wordt gedeeld binnen instituten/organisaties van de Centrale Bank van Suriname (CbvS), Financial Intelligence Unit Suriname (FIU Suriname), het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) en het bestuur van Kansspelen in Suriname. Er zal ook gebruik gemaakt worden van bilaterale en multilaterale betrekkingen voor technische bijstand, zodat de mogelijkheid bestaat voor capaciteits- en institutionele opbouw.

Dit beleid is gebaseerd op het terugdringen van grensoverschrijdende criminaliteit. President Santokhi is zeer verheugd met de positieve evaluatie van het team tot zover en stelt alles in het werk om het team de nodige tools aan te reiken om een goed evaluatierapport op te stellen over Suriname. Dit werd bevestigd door de missieleider van de CFATF, Jefferson Clarke: “Suriname heeft voldaan aan alle vereisten die nodig waren, dus verwachten we een zeer soepele evaluatie.” De uiteindelijke resultaten worden in november van dit jaar verwacht. Wij van Keerpunt, hopen dat de resultaten dan ook gelijk met het publiek worden gedeeld en niet een half jaar later, zoals gebeurd is met de publieke versie van het NRA-rapport.