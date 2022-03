VUILOPHAAL MOET GEEN OBSTAKEL ZIJN VOOR ANDEREN

Vuilophaal moet wederom in de middaguren plaatsvinden. Het is niet helemaal duidelijk, wat de reden voor verandering van het tijdstip voor de ophaal is geweest. Tijdens het vorige bewind werd besloten het vuil in de districten Paramaribo en Wanica na 18.00 uur op te halen. De bekendmaking van de wijziging heeft veel stof doen opwaaien in de samenleving. De wijziging naar de avonduren heeft jaren bestaan.

Dit om stremmingen in het verkeer te voorkomen. Heel veel burgers zijn door dit besluit verrast, gezien dit volgens hen nergens voor nodig was. Volgens velen is er in de avonduren veel minder verkeer, dus kan het vuil sneller worden opgehaald.

De vuilnismannen kunnen vanwege de drukte op de weg, in de ochtend ook niet altijd vlot doorwerken. De vuilnisophalers gaan tijdens het ophalen van vuil ook niet aan de kant staan, maar stoppen vaak midden op het wegdek, waarna de vuilophalers links en rechts langs de straat het vuil ophalen, vaak zonder goed te letten op automobilisten en brommers die moeite doen de vuilniswagen te passeren. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, verklaarde dat het de staat jaarlijks enkele honderden miljoenen SRD kost om de openbare vuilophaaldiensten te betalen.

Over de verkeersdrukte zegt de minister dat de ochtendspits rond acht uur al voorbij is. Veelal moet men voor zeven uur op school of het werk zijn, dus de vuilophaal moet volgens de bewindsman, in de ochtenduren geen groot probleem zijn. Maar velen blijven van mening dat de vuilophaal in de avonduren moet geschieden, omdat er veel minder verkeersdeelnemers zijn en het veel minder druk is. Op die manier kunnen de vuilophalers hun werk doen zonder een obstakel te vormen voor derden.