DIENSTVOERTUIGEN À LA DOL BETROKKEN BIJ AANRIJDINGEN

Een voertuig van het Kabinet van de President dat in november vorig jaar deel uitmaakte van de presidentiële colonne die in de richting van Nickerie reed, sloeg te Saramacca over de kop. In februari van dit jaar was een volgauto die deel uitmaakte van de colonne van de minister van Justitie en Politie, ook betrokken geraakt bij een aanrijding met twee andere voertuigen. In beide gevallen deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De minister was omstreeks 07.30 uur onder begeleiding van de volgauto’s, met loeiende sirene en zwaailichten, onderweg naar zijn kantoor toen het incident zich voordeed. De regen viel die dag met bakken uit de lucht. De betrokken auto’s liepen aanzienlijke materiële schade op. Afgelopen weekend was het weer raak, want het dienstvoertuig van de minister van Openbare Werken raakte ook betrokken bij een aanrijding. Ook bij dit incident deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Minister Riad Nurmohamed was op dat moment niet in het voertuig. Het lijkt wel alsof dienstvoertuigen à la dol betrokken zijn bij aanrijdingen en wij van Keerpunt, vragen ons af waaraan dit ligt. Het kan zijn dat de weersomstandigheden een rol hebben gespeeld, maar wij krijgen de indruk dat deze chauffeurs gewoon roekeloos met loeiende sirenes rijden. Dit fenomeen zien we ook bij de gewapende machten die met sirenes rijden langs files en daarvan gewoon misbruik maken. Dit gedrag vinden wij zeer afkeuringswaardig en niet in lijn met goede gedragscodes. Vervolgens vragen wij ons ook af, waarom regeringsleiders altijd met loeiende sirenes moeten aankomen.

Wij kunnen ons absoluut niet voorstellen dat eenieder van deze hoogwaardigheidsbekleders zodanig gevaar loopt, dat elke burger de weg moet vrijmaken, alsof iemands leven in gevaar is, zoals bij een sirene van een ambulance.

Wij hebben vaker gemerkt dat de veiligheidsmensen die de voertuigen van de ministeriële colonne besturen, soms gewoon op het trottoir rijden en over bermen heen. Keerpunt wil graag weten wat de logica is van zo een actie. De ministersauto’s rijden ook vaak in tegenovergestelde op de weg en toeteren achter voertuigen die niet snel genoeg de weg vrijmaken voor hen. Dit zogenaamd superieure gedrag moeten we toch even nader bekijken, want er is absoluut geen reden voor ministers om op zo manier over onze wegen te scheuren.