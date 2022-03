IMPLEMENTATIE SCHIET VAAK TEKORT

Tijdens controles van de overheid, wordt vaker geconstateerd dat eetgelegenheden zich niet houden aan de hygiëne- en vergunningsvoorwaarden. In ons land zijn we ons voldoende bewust van het belang van goede sanitaire voorzieningen, maar de toepassing daarvan laat nog te vaak te wensen over. Daar waar het onhygiënisch is, zal ook meer gevaar aanwezig zijn op ziektes. Of het nu om persoonlijke of bedrijfshygiëne gaat, men is altijd zelf verantwoordelijk voor een hygiënische situatie waarin men verkeert of waarin men werkt. Bij gesloten restaurants met weinig ventilatie wordt geconstateerd, dat er vaak sprake is van slechte hygiëne in de keuken, uitwerpselen van ongedierte, onafgedekt voedsel, smerige toiletruimten en keukenpersoneel dat zich niet aan de kledingvoorschriften houdt. Belangrijk is onder andere dat de verspreiding van parasieten, bacteriën en virussen voorkomen wordt; ook voorkomen dient te worden dat er vieze geurtjes zijn op bijvoorbeeld toiletten en ook ongedierte moet bestreden worden. Verspreiding van parasieten, virussen en bacteriën, voorkom je ook door een goede persoonlijke hygiëne. In bedrijven waar met voedsel wordt gewerkt, is persoonlijke hygiëne extra belangrijk. Vaak worden er latex of nitril handschoenen en hoofdkapjes gedragen om de hygiëne extra te waarborgen. In natte ruimtes en toiletten is hygiëne zeer belangrijk. Een toiletbezoek in vele restaurants en zelfs aan openbare toiletten, kan je een nachtmerrie bezorgen. Niemand maakt graag gebruik van een toiletruimte die niet schoon is. Een andere belangrijke gevolg is dat de bewustwording inzake hygiëne ontbreekt. Voor zowel klanten als medewerkers is het een ramp om naar een vies toilet te gaan. Voedselveiligheid en hygiëne zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vooral in horecagelegenheden is het daarom belangrijk dat personeelsleden goed getraind worden, zodat het weet hoe de werkruimte schoongehouden dient te worden. Over het algemeen is extra aandacht voor hygiëne van groot belang.