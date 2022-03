MEER AANDACHT VOOR ONS MILIEU

Onlangs heeft Keerpunt een wandeling gemaakt door onze binnenstad. We zagen dat veel straten en wegen vol afval liggen: plastic zakken, mondkapjes, petflessen enz. Het is ons gebleken dat het gros aan vuil niet alleen van voetgangers afkomstig is, maar ook van bus- en taxichauffeurs die ter plekke een standplaats hebben. De buschauffeurs vegen hun bussen na elke rit schoon, en een groot deel gooit de troep dan gewoon op de parkeerplaats. Het opgestapelde vuil vormt een broedplaats voor ziektekiemen. Ook hebben wij te maken met een wildplasprobleem, dat zie je niet gelijk, maar ruik je wel.

Ook al zijn er openbare toiletten, de mannen gaan daar niet naartoe. Zij kiezen onder andere voor de muren en schuttingen om daar tegenaan te plassen. Het is zeker geen visitekaartje voor ons land. Het is niet een probleem van nu, maar een dat zich al jaren voordoet. De Centrale Markt bijvoorbeeld, waar toch heel veel mensen en ook toeristen naartoe gaan, ziet er verwaarloosd uit. Tegen de wildplassers en vuildumpers moet de milieupolitie ingeschakeld worden, want alleen op die manier kan dit probleem opgelost worden. Hoe kan het dat de mens niet beseft, dat zijn verwerpelijke houding alleen maar meer schade aanricht? Behalve dat de stad er smerig uitziet, is dit geen gezonde situatie. De regering dient te weten, dat een gezond milieu het leven van burgers aangenamer maakt. Plastic afval heeft namelijk zoveel negatieve gevolgen voor mens en dier in elk land. Van overheidswege moet men veel meer aandacht gaan besteden aan het bestrijden van deze vorm van milieuverontreiniging. Er zal een optimale controle ingesteld moeten worden. Daarenboven moeten er bij overtreding boetes uitgedeeld worden. Willen wij ons land en deze planeet beschermen en de generatie die na ons komt verzekeren van een plek, waar ze gezond en veilig kan leven, dan moeten wij dit probleem zeker aanpakken.