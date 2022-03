Onderwijs in binnenland stagneert door wateroverlast

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), heeft besloten het onderwijs in het district Sipaliwini tijdelijk stop te zetten en de leerkrachten terug te brengen naar de stad. Dit wegens de hoge waterstanden in bepaalde gebieden. Vanwege de zware regens van de afgelopen dagen, is het water in de rivieren enorm gestegen, waardoor het intussen zelfs de dorpen met overstroming bedreigt. Als gevolg hiervan, zijn zaken als schoon drinkwater en voedsel niet langer gegarandeerd. Verder worden de leerkrachten door de actie van het MinOWC, beschermd tegen de onhygiënische toestanden die als gevolg van de wateroverlast zijn ontstaan.

Door de hoge waterstand, is de opkomst van de leerlingen de afgelopen dagen sterk teruggevallen.

Dit vanwege het feit dat de meeste boten voorlopig niet varen. Het ministerie zal trachten door middel van afstandonderwijs de leerlingen, tegemoet te komen. Dit ter voorkoming dat zij verder achter raken. De leerkrachten zullen voor de periode dat zij zich in de stad bevinden, trainingen volgen, die zullen bijdragen aan de verhoging van het onderwijsniveau.

Door de aanhoudende regens van de afgelopen dagen, is er zoals bekend, in delen van het binnenland sprake van ernstige wateroverlast. Naar verluidt, zouden enkele dorpen reeds gedeeltelijk zijn ondergelopen. Het gaat in dezen voornamelijk om dorpen, waarbij kampen, bestemd ter onderbrenging van toeristen, langs de rivier staan. Volgens de Meteorologische Dienst zullen de regenbuien voorlopig aanhouden en is de kans op een nog hogere waterstand groot. Vanwege de overheid is men reeds bezig met een plan van aanpak en een mogelijke evacuatie indien de bewoners dat nodig vinden.