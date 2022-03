Camerabeelden tonen dat Jason Pinas geen gevaar vormde voor VP

De camerabeelden in de strafzaak tegen journalist Jason Pinas, zijn gisteren getoond in de rechtszaal. Aanwezigen konden duidelijk zien, dat hij geen gevaar vormde voor de vicepresident (VP) en dat hij niet provocerend bezig was. Ook was duidelijk op de beelden te zien, dat hij in een wurggreep werd gehouden door de bewakers van de vicepresident en vervolgens naar de grond werd gebracht. De rechter en officier van justitie hebben naar aanleiding van deze beelden, vragen gesteld aan de verdachten en het slachtoffer. De beelden zijn niet vrijgegeven om aan de samenleving te tonen. Pinas werd op 14 december om-streeks 14.00 uur voor het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA) zwaar mishandeld door beveiligers van de vicepresident. Pinas die ter plekke aanwezig was voor werkzaamheden, maakte op een gegeven moment foto’s van de VP in zijn voertuig. De VP waardeerde dat niet, waardoor er een woordenwisseling ontstond. In de korte tijdspanne waarin de VP en Pinas in discussie waren, werd de journalist vervolgens door een beveiliger van de VP in een wurggreep genomen.

Pinas belandde daarna met zijn rug op de grond en incasseerde harde klappen en trappen. De mobiele telefoon van Pinas, waarmee hij de foto’s had gemaakt, werd hem afhandig gemaakt. De VP verklaarde na het incident in De Nationale Assemblee, dat Pinas tot in zijn auto was gekomen om een foto van hem te maken. De VP zei niet verantwoordelijk te zijn voor de handelingen van zijn beveiligers. Een dag later kon de journalist zijn mobiele telefoon ophalen bij het Politiebureau aan de Keizerstraat en volgens de beelden in de telefoon was het duidelijk geworden, dat Jason niet in de auto van de VP is geweest. Vervolgens ontdekte Pinas op 31 december twee aan elkaar geplakte handgranaten onder een voertuig dat op zijn erf stond. De politie werd gelijk ingeschakeld. Het is nooit duidelijk geworden hoe de handgranaten onder het voertuig zijn gekomen. Deze zaak had veel weg van een zware intimidatie jegens de reporter.