‘Suriname klaar om Caricom te leiden’

President Chandrikapersad Santokhi, heeft gisteren tijdens een persconferentie, gesproken over zijn deelname aan de 33e Tussentijdse vergadering van Staatshoofden en Regeringsleiders van de Caricom en de 4e SICA Summit, die beide in San Pedro, Belize plaatsvonden. Suriname neemt per 1 juli aanstaande, het voorzitterschap van de Caricom op zich. Tijdens de persconferentie stelde president Santokhi, dat Suriname klaar is om de Caricom te leiden. Eerder had de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), de president afgeraden het voorzitterschap van de Caricom te accepteren. Volgens de VES, is het in de fase waarin Suriname zich nu bevindt, belangrijk dat de president ten volle betrokken is bij de uitvoeringsfase van het Herstelplan 2020-2022 en het IMF-programma.

De president stelde, dat Suriname zijn verantwoordelijkheid neemt om regionale en internationale vraagstukken op te lossen. ‘’Wij zijn ready als land en ik ben ook ready als president om Caricom te leiden. Het is een goed besluit, dat Suriname de Caricom leidt’’, aldus de president. Het gaat volgens hem niet alleen om het oplossen van internationale vraagstukken, maar ook om de verantwoordelijkheden die Suriname op zich neemt. ‘’Het is nu geen tijd om aan de kantlijn te gaan staan”, aldus het staatshoofd.

Juist in tijden van crisis moet er volgens Santokhi, leiderschap getoond worden. ‘’En niet wegdokken zoals bepaalde organisaties dat misschien doen of willen zien van deze president. Deze president kent zijn verantwoordelijkheden and he will act accordingly.‘’