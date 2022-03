Rusland dreigt gasleveranties stil te leggen

‘Stopzetting kan catastrofale gevolgen hebben voor de wereldmarkt’

Rusland is de op twee na grootste olieproducent ter wereld, en levert 30 procent van zijn aardolie aan Europa. Deskundigen verklaarden dat de aardgasleveringen het belangrijkste geopolitieke wapen van Rusland is. De Russische regering heeft aangekondigd de gasleveringen aan Europa stop te zullen zetten als er verdere economische sancties worden opgelegd. Europese landen blijven tot nog toe Russisch gas kopen, terwijl ze de financiële sancties tegen Rusland intensiveren. Gisteren stelde Alexander Novak, de Russische vice-premier voor, de gasleveringen aan Europa te verminderen. Sancties zijn bedoeld om de economie van een land te verzwakken, en door de mogelijke economische verliezen, het land dwingen onderhandelingen te midden van het aanhoudende conflict. In de kwestie van de Russisch-Oekraïense oorlog, zijn westerse landen gestart met sancties tegen Rusland om het te verzwakken en de Russische president Vladimir Putin, onder druk te zetten de invasie van Oekraïne te beëindigen. Volgens Novak zou de olieprijs kunnen verdubbelen tot USD 300 per vat, als de Verenigde Staten (VS) en zijn bondgenoten de olie-import uit Rusland zouden blokkeren. “De afwijzing van Russische olie zou catastrofale gevolgen hebben voor de wereldmarkt”, aldus Novak.