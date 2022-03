Dorpen binnenland gedeeltelijk onder water gelopen

Door de aanhoudende regens van de afgelopen dagen, is er in delen van het binnenland sprake van ernstige wateroverlast. Naar verluidt zouden enkele dorpen reeds gedeeltelijk zijn ondergelopen. Het gaat in dezen voornamelijk om dorpen waarbij kampen bestemd ter onderbrenging van toeristen, langs de rivier staan. De bewoners hebben reeds melding gemaakt van de ontstane situatie en vrezen dat het water in de komende dagen verder zal stijgen. Het is niet de eerste keer dat dorpen in het binnenland te kampen hebben met wateroverlast. In 2016 was de waterstand zo hoog dat de bewoners moesten worden geëvacueerd.

Bronnen dichtbij de regering meldden dat er reeds meldingen zijn ontvangen over de situatie en dat samen met het Nationaal Coordinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) een plan van aanpak wordt uitgewerkt. Volgens onze bron, is men bezig de getroffen gebieden in kaart te brengen en drinkwater aan de getroffenen te verschaffen. Vanwege de overheid is reeds meegedeeld dat de airstrips voorlopig gesloten zijn. Mogelijk zullen de poliklinieken van de Regionale Gezondheids Dienst (RGD) dienen als tijdelijke opvang indien nodig.