Personeel SVZ ook deze maand in actie na uitblijven TWK

Het personeel van het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) heeft gisteren voor de tweede maand op rij het werk neergelegd. De aanleiding hiervoor was een brief die het personeel heeft ontvangen over de verlate uitbetaling van de TWK-gelden. Het personeel geeft aan, weinig vertrouwen te hebben in de uitbetaling van de gelden, gezien dit eerder ook al het geval was. “Het gaat om een TWK, dus zou die met het loon gestort moeten worden. Men neemt absoluut geen loopje meer met ons”, zegt een personeelslid in gesprek met de krant.

De actie houd in dat het personeel normaal aan het werk verschijnt om te tekenen, maar zich vervolgens terugtrekt totdat de gelden zijn overgemaakt. “Alleen in Suriname neemt men de zorgwerkers niet serieus en het moment we wegtrekken dan vindt men het meteen jammer. Maar waar is de waardering naar de groep die nog hier is, we moeten elke maand komen bedelen voor een SRD1000 die niets meer waard is tegenwoordig”, aldus een personeelslid.

Vorige maand zou het personeel ook al in actie zijn gekomen, nadat bekend was dat zij TWK van SRD 1000 niet meer zouden ontvangen. Deze werd totdan betaald door de overheid en zou worden overgedragen aan het ziekenhuis. Echter waren de laatstgenoemden niet in staat het te betalen. Het personeel verzamelde zich voor het pand van het ministerie van Financiën, waar het een brief overhandigde. Een week later vond de uitbetaling wel plaats, maar het is niet bekend als dat ook deze maand zou gebeuren