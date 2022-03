PayPal, Mastercard en Visa weg uit Rusland

De online betaaldienst PayPal heeft onlangs al zijn diensten in Rusland opgeschort, dit als reactie op de invasie van Rusland in Oekraïne. Een groot aantal bedrijven en regeringen oefenen zo druk uit op Moskou. Mastercard en Visa zouden naar verluidt ook hun diensten en activiteiten in Rusland hebben stopgezet.

PayPal-topman Dan Schulman, verklaarde dat het bedrijf het Oekraïense volk ondersteunt en achter de gemeenschap staat bij de veroordeling van de gewelddadige militaire agressie van Rusland in Oekraïne.

“PayPal werkt samen met regeringen en partners om actief deel te nemen aan alle toepasselijke wetten en sancties”, aldus Schulman. Een PayPal-woordvoerder zei wel dat het bedrijf tijdelijk doorgaat met het verwerken van opnames van klanten, om zo ervoor te zorgen, dat de rekeningsaldi worden verspreid in overeenstemming met de relevante wetgeving. PayPal had in medio 2020 de binnenlandse diensten in Rusland reeds stopgezet, maar liet de grensoverschrijdende transacties nog toe. Het aanmaken van nieuwe accounts, werd eerder deze week opgeschort. PayPal heeft verder ook zijn internationale geldtransferservice Xoom in Rusland stopgezet. De sancties van het westen op de invasie hebben tot doel de economische druk op Rusland op te voeren door onder meer het los te koppelen van het internationale financiële systeem. Kort geleden kwamen de VS en zijn bondgenoten tot het besluit enkele Russische banken uit het beveiligde SWIFT-bankennetwerk te verwijderen, het is het systeem die financiële instellingen over de hele wereld gebruiken voor het verzenden en ontvangen van geldtransacties.

Mastercard en Visa zijn sinds begin maart gestopt met het verwerken van transacties waarbij Russische gesanctioneerde banken betrokken zijn. Mastercards die zijn uitgegeven door Russische banken, worden niet langer ondersteund en kaarten die buiten het land zijn uitgegeven, werken niet meer bij Russische geldautomaten of winkels. Een aantal technologische bedrijven zijn ook gestopt met de verkoop van producten en diensten in Rusland, als deel van de sanctiemaatregelen na de invasie, waardoor alles en wel van iPhones tot computerchips en videogames in Rusland nu moeilijk te verkrijgen zijn. Apple heeft daar bijvoorbeeld ook zijn online transacties stopgezet, inclusief het terugdringen van Apple Pay, naast het stopzetten van de verkoop van zijn apparaten.