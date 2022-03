Shell koopt Russische olie voor USD 28,50 per vat

Shell PLC heeft een lading Russische ruwe olie ingekocht tegen een spotprijs, waarmee een einde komt aan een zelfopgelegd embargo op Russische olie door de internationale energie-industrie. Volgens mensen die bekend zijn met de transactie heeft Shell vrijdag 100.000 ton van Ruslands vlaggenschip Oeral-olie gekocht. Het betaalde USD 28,50 per vat onder de prijs van internationale benchmark Brent-olie, de grootste korting ooit. Het in Londen genoteerde Shell kocht de ruwe olie van Trafigura Group Pte. Ltd., een van de grootste grondstoffenhandelaren en grootste exporteurs van Russische olie. Trafigura was er deze week niet in geslaagd de lading te verkopen voordat ze een bod aan Shell had uitgebracht nadat ze de prijs had verlaagd tot een enorme korting. Terwijl westerse olie- en gasbedrijven zich deze week haastten om afstand te nemen van Rusland in de nasleep van de invasie van Oekraïne, zei Shell deze week dat het zijn joint ventures met de Russische energiegigant Gazprom PJSC zou beëindigen. Een persoon die bekend is met de handelsstrategie van het bedrijf zei, dat Shell nog steeds Russische olie kocht om aan te sluiten op raffinaderijen en petrochemische fabrieken terwijl het op zoek was naar alternatieve bronnen. De VS en hun bondgenoten hebben energie weggelaten uit de sancties die Moskou zijn opgelegd als reactie op de invasie. Raffinaderijen gingen echter verder en mijden Russische ruwe olie terwijl ze worstelden om financiering en schepen te krijgen om Russische olie te exporteren. Zelfsanctie heeft een deel van de wereldwijde voorraden weggenomen, waardoor de prijzen voor internationale benchmark Brent zijn gestegen tot USD 113,80 per vat. Handelaren zeggen dat het een back-up veroorzaakt in de Russische energievoorzieningsketen, wat raffinaderijen ertoe aanzet de productie te verminderen.

Bron: wallstreetjournal