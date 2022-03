Personeel Jan Starke Centrum is wachten op positieverbetering beu

De veldwerkers van het Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum (JSOOC), een overheidsstichting, zijn het wachten op positieverbetering beu. De secretaris van deze bond, Eugene Daniël, zegt tegenover een lokaal medium, dat er komende week een vergadering gehouden zal worden. Volgens Daniël is er een afspraak met het ministerie van Grondbeheer en Bosbeleid (GBB), om het personeel over te hevelen naar de ambtenarij, doch de concrete stappen blijven uit.

De veldwerkers bij het Jan Starke Centrum ontvangen een brutosalaris van minder dan SRD 1.800. Volgens het personeel ontvangen zij na een maand werken, nog geen SRD 1.500 netto. Naar zeggen van het personeel worden er zelfs salarissen van SRD 1.200 uitbetaald.

Volgens Daniël wordt het personeel al jaren benadeeld. Ofschoon het personeel conform Fiso op arbeidsovereenkomst tewerkgesteld is, wordt het bij de bezoldiging benadeeld.

‘’Het personeel heeft de koopkrachtversterking van SRD 1.000 en de koerscompensatie van SRD 800 die ambtenaren krijgen, niet uitbetaald gekregen, zegt Daniël. Volgens hem wordt het personeel als slaven behandeld. Het minimale uurloon van SRD 8,40 wordt nog steeds gehanteerd, terwijl de Raad van Vakcentrales in Suriname had geëist dat het uurloon naar SRD 16,63 opgetrokken wordt. Volgens Daniël hebben de mensen het heel erg moeilijk. Ook is het personeel ontevreden, omdat hun rechtspositie ondanks gemaakte afspraken, nog niet geregeld is.