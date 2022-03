Geen covid-maatregelen meer op Bonaire

De bijzondere gemeente Bonaire laat vandaag nagenoeg alle corona-maatregelen los. Gezaghebber Edison Rijna, de politiek verantwoordelijke, hoopt dat dit definitief is. “Ik heb de afgelopen maanden slecht geslapen.” Vlak voor de persconferentie is gezaghebber Rijna in een vrolijke bui. Het is wellicht zijn laatste persconferentie over het coronavirus. Vrijdag zijn alle maatregelen van tafel, behalve de maatregelen voor inkomende reizigers. De gezaghebber zegt terug te kijken op “een moeilijke tijd met grote uitdagingen”.

Het eiland is klein en het aantal ziekenhuisbedden ook. Inwoners van Bonaire maakten zich zichtbaar en hoorbaar zorgen bij de bekendmaking van een nieuwe variant. Zijn de maatregelen voldoende om doden te voorkomen? De zorgen van Rijna bleven vanaf 2020 na afloop van elke digitale persconferentie weerklinken.

‘Dat waren 24 zware maanden’

Zo’n 8.000 kilometer verderop, bepaalt het kabinet in grote lijnen hoe om te gaan met de corona-uitbraak. Het is Den Haag dat bepaalt hoeveel hulp er komt in de zorg op Bonaire en of hoe de ondernemers daar financieel geholpen worden. Maar het is vooral Edison Rijna die de noodmaatregelen, de vrijheid van inwoners inperkt, om zo veel mogelijk doden te voorkomen.

“Dat waren 24 zware, intense maanden’’, verzucht Rijna. “Met name in het begin toen er nog zoveel onduidelijk was, waren het hele moeilijke periodes. Lange bijeenkomsten, veel informatie, veel discussies. Toen moesten er beslissingen genomen worden die wellicht het zwaarst waren, want je wist niet echt waarom en hoe.”

Spijt van te vroege beslissing

In deze ongekende crisis zijn er ook fouten gemaakt. “Helemaal in het begin was er een periode waarin ik de scholen heb laten sluiten. Dat is een beslissing waarvan ik altijd spijt heb gehad dat ik die heb genomen”, vertelt Rijna. “Achteraf heb ik pas geweten hoe belangrijk het juist was om die scholen open te houden. Hoe belangrijk het is voor jongeren en kinderen om bij elkaar te kunnen zijn. Het gaat niet alleen om het leren, maar ook om de interactie die ze echt nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. Daarna had ik dat nooit meer zomaar gedaan.” De kritiek kwam er van alle kanten. “Je kunt niet iedereen tevreden stellen. Het heeft er wel toe geleid dat we hier nu zijn. En dat is natuurlijk niet door mij alleen, maar ook door heel veel hulp van iedereen om mij heen.”

Toerisme groeide, stagiaires hielden illegale feesten

Bonaire is economisch afhankelijk van toerisme. Nog nooit was het aandeel toeristen uit Nederland zo groot en dat tijdens een pandemie. Inwoners maakten zich zorgen dat een grote uitbraak zou ontstaan op het eiland door reizigers uit brandhaarden zoals Nederland en de VS. Daarnaast was er veel te doen geweest om een groep stagiaires uit Nederland die ondanks de noodmaatregelen, verschillende strandfeesten hielden. Bij een van die illegale feesten op Pink Beach, gooiden stagiaires ‘s nachts stenen naar een politiewagen. Agenten hebben toen zelfs waarschuwingsschoten gelost. Rijna hield het zelf bij ‘’incidenten’’. Over het algemeen zegt hij ‘’heel tevreden’’ te zijn met de naleving van alle regels. Wat vooral bijdraagt volgens Rijna en de medische experts op het eiland, is dat twee derde van de bevolking volledig is gevaccineerd.

Tijd voor feest: ‘Buitengewoon blij met doorgang Dia di Rincon’

De gezaghebber zegt een lijst aan dingen te hebben waar hij naar uitkijkt. “Zoveel dingen”, lacht hij. “Zorgeloos kunnen reizen naar de andere eilanden, bijvoorbeeld. Zoals ik ook altijd aangaf in mijn campagne voor het vaccineren. Daar kijk ik echt naar uit. In ieder geval kijk ik uit naar Dia di Rincon”, zegt Rijna. “Dat was altijd onze grootste culturele manifestatie en dat hebben we twee jaar moeten uitstellen. Ik ben buitengewoon blij dat de viering door kan gaan zoals we het in het verleden gewend waren.” Rincon is het oudste en meest karakteristieke dorp van Bonaire. Het is in 1527 gesticht door Spaanse kolonisten en wordt gezien als de plek voor cultureel erfgoed. Ook op de andere eilanden en in Nederland, wordt de Dag van Rincon gevierd.

Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/