Swabpersoneel van RGD heeft nog steeds niet ontvangen

Tandheelkundige verzekering SZF verhoogd

Cheryl Dijksteel, VHP-parlementariër en voorzitter van de Vaste Commissie Volksgezondheid in D.N.A.heeft onlangs tijdens een Openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA) verklaard, dat het swab-personeel van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) sinds vorig jaar november, zijn geld niet heeft ontvangen.

Over deze kwestie is er vaak genoeg gesproken, Het is echter begrijpelijk dat er op het financiële vlak soms uitdagingen zijn, toch werd er nogmaals aan de regering gevraagd om op een menswaardige en goede manier met de mensen van de RGD te communiceren.

Vervolgens zei Dijksteel dat er een noodkreet in de zorg is geuit, betreffende de kinderartsen van het AZP, en de situatie in het Diakonessenhuis en wel dat zij te kampen hebben met ernstige structurele problemen binnen de ziekeninrichting; veelal zijn de problemen financieel gerelateerd verklaarde minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in een eerdere reactie tegenover een medium.

Dijktsteel deed een beroep op de regering zo snel mogelijk met een oplossing te komen voor de “braindrain” in onze zorgsector en wat het beleid hierop is, op de korte termijn, middel lange termijn en langtermijn.

Dijksteel vroeg verder om meer duidelijkheid over de verhogingen bij de tandheelkundige verzekering, van het SZF, het is haar gebleken, dat de verzekering verhoogd is van SRD 450 naar SRD 1.480 en die heel onaangekondigd en onaangenaam de mensen heeft verrast, Zij vroeg de regering in het parlement graag een reactie hierop te kunnen geven.