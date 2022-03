Putin wil staat van beleg

Duizenden Russen uit vrees het land ontvlucht

De afgelopen dagen gingen in alle delen van Rusland duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de Russische invasie in Oekraïne. Ook omdat er geruchten gaan dat de Russische president Vladimir Putin, de staat van beleg gaat afkondigen in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Dmitri Peskov, een woordvoerder van de Russische regering, wordt het land momenteel overspoeld door een stroom van vals nieuws. Het Russische parlement heeft aangekondigd dat het binnenkort maatregelen volgen tegen Russen die valse informatie over de oorlog in Oekraïne verspreiden.

Volgens de Russen, zal de staat van beleg ertoe leiden, dat de regering burgerlijke vrijheden opschort, een strenge censuur invoert en burgers verbieden naar het buitenland te reizen. Putin zal hierdoor meer macht kunnen verkrijgen. Indien Russen toch vals nieuws verspreiden, kan men na afkondiging van de noodverordening tot 15 jaar gevangenisstraf krijgen, omdat handelingen tegen de regering verboden zijn. Uit vrees hiervoor zijn duizenden Russen het land ontvlucht voor het sluiten van de grenzen.

Peskov verklaarde dat alleen Putin de bevoegdheid heeft, de staat van beleg uit te roepen, mits de Federatieraad daarmee akkoord gaat. “Putin kan dat doen met het argument, dat er een aanval op Rusland in voorbereiding zou zijn”, aldus Peskov.