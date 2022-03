Procedure correcties fouten in aktes verkort

‘Wetswijziging geen vrijbrief om onzorgvuldig te werken’

Tijdens de voorzetting van de behandeling van de ontwerpwet, houdende wijziging van het Surinaams Burgerlijk Wetboek, gisteren in De Nationale Assemblee, is de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, meegegaan met het voorstel de procedure voor het wijzigen van fouten in aktes te versnellen. De wet is met 42 algemene stemmen aangenomen.

Momenteel liggen er 21.000 verzoeken om aktes te corrigeren bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Elke dag komen er nieuwe verzoeken bij. De correcties worden handmatig aangebracht, hetgeen veel tijd in beslag neemt. Ook kan het aanbrengen van correcties in aktes pas geschieden nadat de procureur-generaal (PG) en de rechter toestemming hebben verleend. Dit proces kan heel wat tijd vergen. Er is besloten om deze correcties voor te leggen aan de rechter, waarna de correcties door CBB worden aangebracht. Elke maand, binnen vijf werkbare dagen, moeten de besluiten opgestuurd worden naar de procureur-generaal. De nominatieve staat moet worden vergezeld van een kopie van de verbeterde akte. Op die manier wil de wetgever veiligheidskleppen inbouwen.

Bronto: ‘’De wijzingen zijn noodzakelijk, gezien burgers al heel lang wachten en zich niet vrijelijk kunnen bewegen.‘’ Volgens de minister wordt er gewerkt aan de digitalisering van het CBB. Momenteel vindt de verwerking van gegevens nog steeds handmatig. Harriet Ramdien (VHP) voerde aan, dat er niet alleen aan digitalisering gewerkt moet worden, maar dat het personeel getraind moet worden om zorgvuldig te werk te gaan en zich vooral klantvriendelijker moet gaan opstellen. Ramdien is één van de initiatiefnemers van de wetswijziging geweest.

door Orsilia Dinge