Vakbeweging niet akkoord met 17% salarisverhoging

Het onderhandelingsorgaan van de overheid dat gesprekken met de vakbonden en vakcentrales voert over een loonsverhoging, heeft gisteren een bod van 17 procent salarisverhoging gedaan. Het overgrote deel van de vakbeweging heeft het bod van de hand gewezen en eist een loonsverhoging van minimaal 25 procent.

De Associatie van Leerkrachten in Suriname (ALS) en de Bond van Leraren (BvL), beide geleid door Reshma Mangre, zijn wel akkoord gegaan met 17 procent. De onderhandelingen worden op dinsdag 8 maart voortgezet. Aan de onderhandelingen nemen onder andere deel: Ravaksur, CLO, BvL/ALS, de Moederbond, de Surinaamse Politiebond, de bond bij de brandweer, de PWO, COL, FOLS, en de douanebond.

Eerder heeft Ravaksur een loonronde van 85 procent voor alle landsdienaren en de aan hen gelijkgestelden geëist. Dit percentage was gebaseerd op een inflatiecorrectie van 75 procent over de periode januari 2020 t/m april 2021 en een koopkrachtversterking van 10 procent. De regering is wel overeengekomen dat de ondersteuningstoelage (SRD 1.000) en koerscompensatie (SRD 800), worden geïncorporeerd in het loon.