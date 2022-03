KRITIEK SPUIEN NIET MOEILIJK

Je houdt het niet voor mogelijk, dat een politieke partij als de NDP, die het land in de periode 2010-2020 financieel en economisch gewoon tot de grond heeft afgebroken, ons opgezadeld heeft met miljarden aan buitenlandse en lokale leningen die nog moeten worden terugbetaald bij onder meer China, India en Oppenheimer en waarvan haar exponenten thans in de gevangenis zitten en één zelfs op de vlucht is geslagen, nog de euvele moed opbrengt, om op een partijbijeenkomst in OCER, om vervroegde verkiezingen adviseert en het grotendeels gooit op de verarming van dit volk, die de afgelopen twee jaar onder de regering Santokhi, zwaar zou zijn toegenomen. Geen moment de afgelopen zaterdag hebben leiders van deze partij, die er zonder meer debet aan zijn dat we al zeker 7 jaar in een financieel-economische crisis zitten en die is overgeslagen in een depressie, de hand in eigen boezem gestoken.

Geen moment heeft men erop durven wijzen, dat ze zeker de oorzaak zijn van de ellende waarin dit land thans verkeert en nog minder hebben ze erop gewezen, dat zij de oorzaak zijn van de enorme ontwaarding van de SRD van 2.80,- voor een dollar onder Telting in 2010, tot waar we nu zitten, na de gedwongen unificatie van de SRD naar 20,- voor de dollar. De NDP heeft de verarming van dit volk ingezet en verergerd, tot het moment van overdracht in juli 2020, toen ze niet eens meer in staat was haar ambtenaren te betalen en de nieuwe regering Santokhi, dat door een zoveelste lening bij lokale banken, moest volbrengen. Maar tegen een regering aantrappen, die probeert met stunt- en vliegwerk tracht de zaak niet helemaal uit de hand te laten lopen, dat kan deze paarse ploeg van bejaarden als geen ander.

Deze ploeg wenst nu vervroegde verkiezingen, maar zegt niet hoe zij het land evenbeeld wel zou kunnen redden. In de periode 2010 tot 2020, is ze er niet in geslaagd dit land voorspoed te bezorgen, en hield ze de zaak draaiende op de zak van derden, zowel hier als in het buitenland en zorgde ervoor dat de nieuwe regering met een enorm schuldenvraagstuk kwam te zitten. Nu in de berm staan en kritiek spuien, kunnen ze wel en dat is allemaal niet zo moeilijk. Misschien is dat wél koren op de molen van een stel domoren en zeer pover opgeleiden, maar mensen met goed verstand tussen de oren, weten wie dit allemaal heeft veroorzaakt, en zullen echt niet warm lopen voor nutteloos en ongefundeerd geraaskal van een stel bejaarden, dat alleen denkt aan eigen voordeel en dat van zijn familie, vrienden en partijpolitieke graaiers. Als de NDP het werkelijk zo goed had gedaan, waarom zitten Kromosoeto en Van Trikt dan in de bak en waarom is die Hoefdraad met een sneltreinvaart vertrokken richting Cuba? Allemaal overtreders van de Anticorruptiewet en dat wordt nu bestraft. De NDP moet haar grote schuif dichthouden en het volk om vergiffenis komen vragen, dan pas doet ze iets goed. Feestvergaderingen houden en van heinde en ver tientallen bussen laten aanrijden, maakt echt geen indruk. Het land daadwerkelijk en eerlijk vooruit brengen dat hebben we allemaal nodig, geen politieke charlatans, want die hebben al genoeg schade veroorzaakt en het volk op een vreselijke wijze benadeeld.