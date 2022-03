Vuilophaal in de ochtenduren?

In een bericht van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) wordt gesteld dat de vuilophaal per ingaande 1 maart 2022 wederom in de ochtenduren zal plaatsvinden. Volgens CDS zal dit tussen 8.00 en 14.00 uur gebeuren. Het is niet duidelijk wat de reden voor verandering van de ophaal is geweest.

Tijdens het vorige bewind werd besloten dat het vuil in de districten Paramaribo en Wanica na 18.00uur zou worden opgehaald. Dit om stremmingen in het verkeer te voorkomen. CDS doet nu een beroep op de gemeenschap haar huisvuil de ochtend voor de vuilophaal nog voor het aangegeven tijdstip, op straat te plaatsen. Dit ter voorkoming dat het wordt vernietigd door zwerfhonden.

Velen zouden naar wij vernemen verrast zijn met dit besluit, gezien dit volgens hen nergens voor nodig was. ‘’In de ochtenduren is het niet efficiënt dergelijke activiteiten uit te voeren. Het zal namelijk voor een behoorlijke stremming in het verkeer zorgen. We weten allemaal hoe vuilophaal in Suriname plaatsvindt. De regering dient dit besluit in heroverweging te nemen is de mening van menig burger.