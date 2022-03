Splijtzwamgedrag NDP zet zich voort

De Oranjepartij heeft met teleurstelling en grote verbazing, kennisgenomen van de uitspattingen uit het paarse kamp. Samen met onze partners plaatsen wij in eenheid onze schouders onder het werk van stabilisatie. Dit kunnen wij na een zware, maar succesvolle hersteloperatie. Terwijl wij met hard werken en prudent beleid werken aan verheffing van onze natie, blijft men aan de Benjaminstraat werken aan het veredelen van de eeuwenoude verdeel- en heersstrategie, aldus de VHP in een persbericht.

Voor de NDP mag onze natie onder geen beding in eenheid optrekken. Het stelt diep teleur dat anno 2022, er nog Surinamers zijn die plannen ontwikkelen om onze natie te schaden. Het is een feit dat hun partij nooit vooruitgang heeft kunnen brengen. Integendeel is historisch bewezen dat zij steeds de katalysator van teloorgang van onze economie is. Het is echter weer een nieuw dieptepunt om te zien dat deze partij ten koste van alles zich wil komen verrijken over de ruggen van het volk. Dat merk je al aan het simpel feit dat ondanks een eminente coronadreiging, de partij het toch nodig vond om een paar honderd man bijeen te brengen. Op de eerste rijen was er sprake van anderhalve meter. Dus de rest mag dede. Volle bussen aantrekken en de menigte als schild gebruiken om het bevoegd gezag te tarten. Het verbaasde ons niet, dit is tekenend voor de partij, maar een mens mag toch hopen dat er een handjevol integere Surinamers binnen de partij opstaan en zeggen: ‘Basta! Tot hier en niet verder!’ Suriname verdient dit niet. Maar daar staat deze partij nou eenmaal niet bekend om.

Wij hadden rekening gehouden met commentaar nadat het zwaarste deel van de klus was geklaard. Nu daar wij de uitzichtloze situatie hebben aangepakt met pasklare oplossingen, is het plots weer interessant voor hen om de kar te willen trekken. Het Engelse gezegde: ‘By any means necessary’, is hierbij lijdend. Wans alasma drape mus kis covid, wans un mus pai den sma, wans unu mus ley, koste wat koste zullen zij gif blijven spuwen. De vermeende oplossing van een nationale dialoog is maar een holle frase. Of denkt de NDP dat wij zijn vergeten dat het de VHP was die ten tijde van hun bewind, de Vision-2030 met hen heeft gedeeld? Een visie die verder gaat dan partijbelang. De partij heeft nimmer gebruik gemaakt ervan. In stede daarvan heeft ze gewerkt met haar eigen visie. Hun visie eindigt echter met economische puinhoop, diefstal van overheidsmiddelen en de gevangenis. Daardoor zit nu menig vertolker van die visie in het gevang. Dat is niet wat wij stellen, dat ziet iedereen. Wij roepen daarom de paarse partij op om eens te stoppen met hun spoor van verderf en goed naar zichzelf te kijken. Uw modus operandi is doorzichtig. Het handjevol mensen dat u gelooft, zal u straks ook doorhebben. Stop met door middel van haat zaaien en leugens te proberen de harten van burgers voor je te winnen. De VHP zit niet te plannen om samen te werken met de NDP. De VHP zit niet te plannen om de ABOP te ruilen voor de bende van ellende. Rijke mensen, arme mensen, alle mensen van alle bevolkingsgroepen mogen samenwerken aan de opbouw van onze natie. Laat ons samenwerken. Laat ons proberen om het volk te winnen door plannen te presenteren die beter zijn dan de huidige. Suriname kan alleen vooruit als iedereen werkt aan de vooruitgang. Splijtzwam stop! Het volk heeft u door!