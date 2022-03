Lege pinautomaten zorgen voor frustratie onder burgerij

Het afgelopen weekend waren haast alle pinautomaten door hun geld voorraad heen. Dit resulteerde in lange rijen op locaties waar er wel nog te pinnen viel. De irritatie was duidelijk af te lezen op de gezichten van burgers, die in lange rijen stonden in de hoop alsnog succesvol te kunnen pinnen. “Het is onvoorstelbaar in dit land, je moet zo hard werken voor je geld en dan moet je nog uren in de rij staan zodat je kunt pinnen om inkopen te doen”, aldus een geïrriteerde burger. Volgens haar heeft zij al bij 10 automaten geprobeerd te pinnen, echter waren ze allemaal buiten werking. “Me kinderen moeten maandag naar school, dus ik moet cash op zak hebben. Ik heb andere lasten die ik moet betalen en waarbij ik niet kan “possen”. Door de week kan ik niet pinnen, want dan zit ik aan het werk”, aldus de voormelde burger.

Bij het hoofdkantoor van De Surinaamsche Bank (DSB) ontmoetten wij een enorme drukte.

Volgens enkele burgers in de rij heeft nergens anders geld in de pinautomaat. “A san kon feri in a kondre disi. No wan prisiri no de fu libi na ini. Als senioren burger moet ik mij ook in een lange rij begeven. Je denkt je gaat even eruit met de familie, want het leven zit vol stress en ook dat kan niet, want je kunt nergens pinnen. Het zijn de banken die dit probleem creëren met hun beperkte middelen voor opname”, aldus de seniorenburger.