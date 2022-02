ONRUST ALOM DOOR WAANZIN PUTIN

Door de waanzinnige aanval van Russische troepen in Oekraïne, is er alvast onrust ontstaan op de oliemarkt en is de prijs voor een barrel olie internationaal boven de 100 dollar per vat gestegen. Deze stijging zal extra hard gevoeld worden bij elke automobilist en zal ook de prijzen wereldwijd voor alle goederen en diensten omhoog brengen. De internationale berichten spreken voor zich en de inflatie slaat overall toe, in het ene land harder dan in het andere. Landen die afhankelijk zijn van veel importen en vooral voedselimporten, zullen het extra moeilijk krijgen. Grondstoffen benodigd voor de productie en zwaar afhankelijk van een aardolieprijs, gaan sowieso duurder worden. Externe inflatie zal vooral arme landen behoorlijk zwaar treffen. Neem nu bijvoorbeeld onze rijstsector die ureum en fosfaat behoeft om normaal te kunnen planten en oogsten, die krijgt ook met verdere prijsaanpassingen te maken. De graanimporten voor brood, bami enz., zullen ook niet goedkoper worden. Verder zijn er tal van voedingswaren die we als importland nodig hebben. De aanval van de Russen in Oekraïne zal de onrust wereldwijd doen toenemen en onrust is zeer slecht voor stabiliteit en natuurlijk ook voor de prijzen van goederen en diensten. Suriname krijgt dan in de komende tijd ook te maken met de importinflatie die haar oorsprong heeft in het buitenland. Het zal ons ook niet verbazen als er in het buitenland schaarste aan goederen zal ontstaan, vooral die producten die uit Europa komen. Men moet rekening houden met meer bestedingen en het hamsteren van mensen die nu reeds in paniek zijn geraakt en de oorlog reeds dichter bij huis zien komen. Ook een verhoogde vraag in het buitenland van tal van producten en een niet snel te verhogen aanbod, kan prijsverhogingen in de hand werken. Men zal allereerst de eigen markten voorzien, alvorens derden te bedienen. De invasie van Rusland in Oekraïne mag dan ook zeker door niemand als een ver-van-mijn-bed-show worden gezien, want die heeft zeker nadelige invloed op zo vele landen. De wereldhandel zit nou eenmaal als een ketting aan elkaar en die schakels kan je niet zomaar doorbreken zonder daar nadeel van te ondervinden.