De Covid-19-situatie heeft ervoor gezorgd, dat het officieel verboden was de gemeenschappelijke grens tussen Suriname en Frans-Guyana over te steken. Maar wie deze samenleving goed kent en ook geen onbekende is in het gebied, weet dat een dergelijk verbod aan de grens met het Franse buurland, niet zal worden nageleefd en dat controle op de naleving, nauwelijks of niet mogelijk is. Gezien het feit dat de versoepelingen van de maatregelen ter bestrijding van Covid-19 zijn aangevangen, hebben de Franse autoriteiten in het buurland volgens planning, een nieuwe veerboot geïmporteerd. De veerboot moet de dienst Saint-Laurent-du-Maroni en Albina vice versa gaan onderhouden. De boot is inmiddels te water gelaten en zou vrij snel ingezet kunnen worden om de oude boot La Gabrielle te vervangen. Ruim voor de aankomst van het nieuwe vaartuig hebben de Fransen aan ons aangegeven, dat er aanpassingen dienen te geschieden bij de veersteiger te Albina. De roll-on roll-off veerboot moet namelijk goed kunnen aanmeren, waardoor voertuigen gemakkelijk af en op de veerboot kunnen rijden. Maar de Fransen hadden naar verluidt, nog voor de aankomst van het schip, dat snel operationeel kan worden gemaakt, hun aanmeerfaciliteiten in orde. Maar wij hebben aan onze zijde, het natuurlijk wederom laten afweten en nauwelijks of niets gedaan, waardoor de nieuwe veerboot van de Fransen niet goed of verantwoord kan aanmeren. Wanneer zullen we in staat zijn zaken naar wens en juist af te handelen. Wachten we nu op de Fransen om de aanmeerhaven te Albina geschikt te maken voor de nieuwe veerboot? De overheid mag nu antwoorden, wat ze gaat doen naar aanleiding van de zoveelste miskleun.