Productiesector heeft volle aandacht regering

De productiesector heeft de volle aandacht van de regering. Naast de meest recente leningsovereenkomst met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), zijn er volgens minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, nog meer financieringen van deze instelling in de pijplijn. Ook voor wat deze financieringen betreft, kijkt de regering richting de productiesector. De bewindsman ging op donderdag 24 februari in het parlement in op vragen betreffende de overeenkomst met de IDB.

Het betreft drie overeenkomsten voor een totaalbedrag van USD 85 miljoen, waarvan voor de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), 30 miljoen elk en voor het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), 25 miljoen. Minister Achaibersing benadrukt dat deze leningen passen binnen het raamwerk dat met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is ontwikkeld. Hij legt uit dat het om concessional loans (goedkope leningen) gaat met rentepercentages van 1,31 procent, een grace period (aflossingsvrije periode) van vijf jaar en een lange looptijd voor wat betreft de aflossingsperiode. Het bedrag van 85 miljoen kan dus niet in een keer getrokken worden, maar verspreid over een periode van vijf jaar. Voor 2022 zal ongeveer 7,6 miljoen getrokken mogen worden, terwijl het resterende bedrag verspreid over vier jaar na 2022, aangesproken mag worden.

Over de bestemming van de leningen, zegt de bewindsman dat er ongetwijfeld ook naar de productiesector gekeken wordt. Hij gaf aan dat bij het parlement het wetsvoorstel voor het Nationaal Ontwikkelingsfonds Agribusiness (NOFA) voor investeringen in de agrarische sector is ingediend. Er is reeds met de commissie hierover vergaderd en minister Achaibersing spreekt de hoop uit dat dit wetsvoorstel zo snel mogelijk onder de hamer van het college komt. “Zodat wij dit kunnen afhandelen en meteen inzetten, want die gelden zijn gereserveerd”, aldus de bewindsman. Hij geeft verder aan dat de regering gesprekken voert met Nederland om uit de Verdragsmiddelen een bedrag van 60 miljoen euro vrij te maken voor het Productie Krediet Fonds (PKF). “Dit ligt nu op het bord van Nederland, wij hebben ons huiswerk gedaan, maar we gaan er meer vaart achter zetten om ook dit zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen.”

Minister Achaibersing informeerde het parlement verder dat vorige week de installatie heeft plaatsgevonden van het bestuur van het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP). Dit fonds is bedoeld om kleine ondernemers te begeleiden en te helpen met hun businessplannen en andere studies, zodat op deze manier ook een stukje ondernemerschap gestimuleerd wordt. De bewindsman erkent dat dit alles niet voldoende is. “Maar we zetten er nog meer in. We hebben reeds een aanvang gemaakt en met name de productiesector heeft onze volle aandacht”, voegt hij eraan toe.