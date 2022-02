MINISTERS LEIDEN EEN ONBEZORGD LEVEN EN HEBBEN SOMS LAK AAN DE SAMENLEVING

Door de samenleving wordt er enorm geklaagd over het feit dat president Chandrikapersad Santokhi, weinig contact heeft met het volk. Volgens bepaalde burgers kwam hij voor de verkiezingen van 2020 veel in contact met ons, maar nu zien we hem nauwelijks, maar wel op persconferenties en in De Nationale Assemblee. Bepaalde burgers vinden dat in vergelijking met voor de verkiezingen, er nu geen optimale communicatie is met het volk. Ook werd er geconstateerd dat bij urgente zaken, zoals het indienen van een petitie, een protest enz., mensen geen rechtstreeks contact kunnen hebben met de president. In de meeste gevallen moet men met vicepresident Ronnie Brunswijk praten.

Keerpunt heeft geconstateerd, dat behalve de president, ook ministers niet veel van zich laten horen. We kunnen reeds voorspellen dat indien de regering Santokhi op deze manier doorgaat, zij niet veel zal afwijken van het niet transparante beleid van de vorige regering. Het zou gepast zijn als de overige bewindslieden wat meer van zich zouden laten horen over hun beleid, werkzaamheden en prestaties. Daarbij dienen ze als vertegenwoordigers van het algemene regeringsbeleid, ook in het parlement aanwezig te zijn. Helaas kan de president niet altijd fysiek aanwezig zijn, en waarbij bepaalde ministers vaak genoeg niet goed uit de verf komen. Het kan best zijn, dat de overige leden van de Raad van Ministers ook goede prestaties leveren, maar die moeten ook tot uiting komen, anders ontstaat wellicht de indruk, dat de ministers niet voldoen aan de verwachtingen. Terwijl het gewone volk pinaart, leiden bepaalde ministers een leven, waarbij het lijkt alsof ze lak hebben aan de samenleving. Geen luisterend oor hebben, niet aan de eisen voldoen van het volk. Het is dus belangrijk dat de regering goed in de gaten wordt gehouden om te voorkomen dat het onacceptabel beleid van de regering Bouterse wordt nagebootst. Ook moeten we er rekening mee houden, dat deze regering geen tweede termijn zal uitzitten, indien ze geen betere prestaties aan het volk toont.