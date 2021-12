Omicron-variant vormt bedreiging voor gezondheidszorgsystemen

Gezien het feit dat de Omicron-variant momenteel het overgrote deel van de COVID-19-gevallen in de Verenigde Staten (VS) veroorzaakt, hebben medische deskundigen opgeroepen, tot toedienen van COVID-19-vaccinboosters en het treffen van andere anti-covid-maatregelen.

Hoewel wetenschappers aangehaald hebben, dat de Omicron-variant minder ernstige COVID-19-ziekte veroorzaakt, in vergelijking met de Delta-variant, betekent de extreme besmettelijkheid of overdraagbaarheid van Omicron, dat het heel veel mensen tegelijk kan treffen. Dit vormt een bedreiging voor de gezondheidszorgsystemen en voor de vele patiënten die ziekenhuiszorg nodig hebben.

Dr. Rochelle Walensky, CDC-directeur verklaarde dat hoewel gezondheidsautoriteuten de wens tot volledig vaccineren nog niet hebben verlaten, wordt er nog steeds aanbevolen, de derde prik te nemen, omdat die een maximale bescherming biedt tegen COVID-19.

“Wat ik je kan vertellen, is dat je 10 keer meer kans hebt op een besmetting met COVID als je niet gevaccineerd bent in vergelijking met als je wel gevaccineerd en geboost bent”, zei Walensky. Volgens haar, heeft men 20 keer meer kans te overlijden aan Covid als je niet gevaccineerd bent in vergelijking met als je gevaccineerd en geboost bent. Iedereen vanaf 16 jaar komt in aanmerking voor een booster en sinds november worden voor alle volwassenen extra doses COVID-19 aanbevolen.

In oktober heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) toestemming gegeven voor de boosterdoses of een ‘mix en match’ van COVID-19-vaccins.

Dit betekent dat een persoon die oorspronkelijk het vaccin van Moderna heeft gekregen, Pfizer als booster kan krijgen, of iemand die het vaccin van Johnson & Johnson heeft gekregen, een booster van Pfizer of Moderna kan ontvangen. Individuele keuze in boosters betekent dat zorgverleners aanbevelingen kunnen doen op basis van de omstandigheden van de patiënt, en mensen ook in staat stellen, het vaccin te krijgen dat voor hen het meest geschikt is.

Spaanse onderzoekers stelden, dat mensen die één dosis AstraZeneca (een soortgelijk vaccin als Johnson & Johnson) hebben gehad en daarna een dosis Pfizer, een hogere antilichaamrespons lijken te produceren dan mensen die twee doses AstraZeneca-vaccin ontvingen.

Het is niet duidelijk of deze groep een hogere immuunrespons had dan mensen die twee doses Pfizer kregen.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door het National Institute of Health, is er aanbevolen dat het mengen van vaccins veilig en effectief is, of in sommige gevallen zelfs gunstig.

Volgens boostergegevens die de CDC verzamelt over primaire series en boosterkeuze, hebben tot nu toe meer dan 5 miljoen Amerikanen gekozen voor een ander vaccinmerk als booster.