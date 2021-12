Bevorderingen bij KPA

Bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) werden vandaag een aantal penitentiaire ambtenaren bevorderd in een naast hogere rang. De laatste bevorderingen vonden vorig jaar plaats. Volgens het afzwaaiende korpshoofd Regilio Blijd, ligt het in de bedoeling dat er jaarlijks bevorderingen plaatsvinden. De bevorderingen vonden net als vorig jaar vanwege covid, per inrichting plaats.

Tijdens de bevorderingen in de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID) werden de waarnemend onderdirecteuren officieel benoemd tot onderdirecteuren. Het is niet bekend wanneer de nieuwe lichting, die reeds de opleiding heeft afgerond, zal worden beëdigd.

Ook dit jaar had het KPA te maken met een aantal uitdagingen, waaronder covid-besmettingen in diverse inrichtingen. De financiën vormen ook een uitdaging. Er wordt aan gewerkt om de inrichtingen zoveel mogelijk zelfvoorzienend te laten zijn.