Cuba’s eigen vaccins zorgen voor sterke daling covid-gevallen

Vier maanden nadat ziekenhuizen in Cuba instortten als gevolg van de torenhoge aantallen covid-gevallen, heeft het land zijn eigen vaccins uitgerold en zijn de gevallen gedaald tot 5 voor elke 100.000 mensen. Nadat Cuba zijn hoogste aantal dagelijkse covid-infecties per hoofd van de bevolking meldde, en meer dan 9000 gevallen per dag, heeft het eiland met zijn eigen vaccins de nieuwe gevallen tot dubbele cijfers teruggebracht. Het eiland meldde op 21 december 61 nieuwe dagelijkse besmettingen – 0,54 voor elke 100.000 mensen – terwijl het aantal gevallen voor de vierde achtereenvolgende maand daalde. Experts hadden voorspeld dat Cuba’s economische crisis het een vruchtbare bodem zou maken voor het coronavirus.

83%

Cuba heeft meer van zijn burgers tegen COVID-19 ingeënt dan de meeste van ‘s werelds grootste en rijkste landen, een mijlpaal die het communistische land tot een testcase zal maken, aangezien de zeer besmettelijke Omicron-variant in steeds meer landen gedetecteerd wordt. Het Caribische eiland heeft meer dan 90 procent van zijn bevolking ingeënt met ten minste één dosis, en 83 procent van de bevolking is nu volledig ingeënt, waardoor het wereldwijd op de tweede plaats komt, achter alleen de Verenigde Arabische Emiraten, van landen met ten minste 1 miljoen mensen, volgens de officiële statistieken samengesteld door ‘Our World in Data’.

Wat is het geheim van Cuba?

Terwijl veel van zijn buren in Latijns-Amerika, evenals opkomende economieën wereldwijd, hebben gestreden om vaccins die door rijkere landen zijn geproduceerd, zeggen gezondheidsfunctionarissen, dat Cuba vooruit is gegaan door zijn eigen vaccins te ontwikkelen. Infecties en sterfgevallen als gevolg van Covid-19, zijn de afgelopen weken op het eiland gedaald tot minder dan 1 procent van hun piek op 22 augustus, toen minder dan de helft van de inwoners was ingeënt.

Kinderen

Bijna alle Cubaanse kinderen van 2 tot 18 jaar zijn nu ingeënt met zelfgekweekte vaccins. Scholen zijn weer open en buitenlandse toeristen zijn weer welkom. Ziekenhuizen en mortuaria die in augustus overvol waren, lijken volgens getuigen van Reuters, op pre-pandemische niveaus te werken.

“Het is echt een opmerkelijke prestatie, gezien de omvang van Cuba, en ook het Amerikaanse embargo dat hun vermogen om te importeren beperkt”, zegt William Moss, directeur van het Johns Hopkins International Vaccine Access Center, een in de Verenigde Staten gevestigde universiteitsgroep die gelijke toegang voor lage-inkomenslanden wil garanderen.

Cuba heeft gezegd dat zijn inlandse, op eiwitten gebaseerde Abdala-, Soberana 02- en Soberana Plus-shots, meer dan 90 procent bescherming bieden tegen symptomatische Covid-19, wanneer ze worden aangeboden in schema’s van drie doses. Cuba heeft echter nog geen resultaten van zijn grootschalige klinische proeven gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften, noch heeft het de documenten ingediend die door de Wereld Gezondheidsorganisatie zijn vereist voor goedkeuring van zijn vaccins, volgens de online telling van de WHO.

Als gevolg hiervan blijven sommige volksgezondheidsdeskundigen in andere landen wantrouwend om ze aan te bevelen totdat de resultaten zijn doorgelicht.

De vaccins, die betaalbaar kunnen worden geproduceerd en niet diepgevroren hoeven te worden, worden door internationale gezondheidsfunctionarissen gezien als een potentiële bron voor hoognodige doses in lage-inkomenslanden in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

“Ze zijn traag geweest met het publiceren van resultaten”, zegt Moss. “Als de vaccins de WHO-kwalificatie zouden krijgen, zou dat wereldwijd heel belangrijk kunnen zijn.”

Bron: www.newscientist.com