Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol), waar Kenneth Amoksi, de scepter zwaait heeft in totaal 1221 voertuigen in gebruik. Dit kwam naar voren tijdens het jaarverslag 2021 van het ministerie van Openbare werken (OW) dat op 24 december werd gepresenteerd. In totaal zijn op 17 ministeries 2945 voertuigen officieel in gebruik. Het ministerie van Juspol heeft daarvan het grootste aantal. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) volgt hierna met 451 voertuigen. Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in totaal 203 voertuigen, Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) 185 v, Financiën 132, Volksgezondheid 115, Natuurlijke Hulpbronnen 85, Economische Zaken 62 voertuigen, Onderwijs 59, Grondbeleid en Bosbeheer 48 voertuigen, Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken 34, Transport Communicatie en Toerisme 34, Sport en Jeugdzaken 30, Buitenlandse Zaken 29, Sociale Zaken 23, Defensie 17, Ruimtelijke Ordening 2 wagens. In 2021 zouden er in totaal 2 veilingen zijn gehouden. In totaal werden 119 voertuigen verkocht. De opbrengst van deze veilingen bedroeg in totaal 1,36 miljoen SRD.