Bepaalde ondernemers die veel handelen in US-dollars, geraakten de afgelopen week behoorlijk verontrust, nadat bekend werd dat de wisselkoers voor de Amerikaanse dollar, plotsklaps een dalende trend vertoonde bij de cambio’s. Bij deze geldwisselkantoren dook de opkoopprijs voor de dollar plotsklaps onder de 20 SRD en gingen er zelfs geruchten, dat de dollar nog verder zou dalen. Bij de commerciële banken bleef de wisselkoers wel gewoon boven de 20 SRD.

Het merkwaardige was dat de cambio’s wél de dollars wensten op te kopen voor onder de 20 SRD, maar hem niet van de hand wensten te doen, voor een ietwat gedaalde wisselkoers. De indruk werd dan ook gelijk gewekt, dat de cambio’s op een listige wijze trachten de beschikbare dollars op de markt bij personen en instanties, af te romen. Zogenaamd zou het aanbod van de dollar de vraag plotsklaps overtreffen. Bij de cambio’s heeft men goed in de gaten, dat de Centrale Bank er alles aan doet de overtolligheid aan SRD’s op de markt af te romen, om zo de jacht op vreemde valuta bij de samenleving terug te dringen en wisselkoersstabiliteit te consolideren. Men is bij de geldwisselkantoren puur speculatief doende en wenst door geruchten, de bezitters van dollars en euro’s zover te krijgen, dat ze afstand doen van hun vreemd geld tegen een lagere wisselkoers om die dan na enkele maanden, we vermoeden het eerste kwartaal van het komende jaar, weer kunstmatig op te stuwen. De cambioeigenaren trekken dan aan het langste eind en de personen en instanties die hun vreemde valuta hebben verkocht, aan het kortste. Dit tijdelijk stoeien met wisselkoersen kennen we uit het recente verleden (1982 tot begin jaren negentig), toen er ook een gebrek aan deviezen was en listige figuren zich wisten te verrijken door op het juiste moment, paniek op de geldmarkt te veroorzaken. Men is ook als de dood zo bang, dat uiteindelijk de Centrale Bank wederom in staat zal zijn de wisselkoersen te dicteren, binnen een gezond macro-economisch klimaat. Het is daarom nu niet verstandig te rennen naar geldwisselkantoren om je valuta voor een lager bedrag van de hand te doen. Zolang de daling van de wisselkoers ook geen betrekking heeft op de ‘verkoop’ van dollars en euro’s bij de cambio’s, is er een gemeen addertje onder het gras en levert dat voor de verkoper van dollars en euro’s naar onze mening, uiteindelijk alleen maar verlies op.