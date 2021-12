Leerkrachten binnenland gestrand in Paramaribo

Leerkrachten uit Tepu, Palumeu en Alala-padoe komen later in Paramaribo aan dan was gepland.

De onderdirecteur Technische Diensten van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Dorothy Hoever, spreekt van een overmachtsituatie. De vliegmaatschappij was genoodzaakt om de vlucht te annuleren, omdat het vliegveld door de regen ongeschikt is om te kunnen landen. De leiding van de maatschappij heeft de garantie gegeven dat de onderwijsgevenden op vrijdag 24 december, worden opgehaald. Van alle overige gebieden zijn de leerkrachten al in de stad aangekomen om de feestdagen met hun dierbaren door te brengen, zegt de onderdirecteur. Op dinsdag 4 januari 2022 moeten de onderwijsgevenden hun vracht op de voor hen bekende locaties afleveren, zodat die op tijd getransporteerd kunnen worden. De bedoeling is dat alle leerkrachten op woensdag 5 januari 2022 terugkeren naar hun standplaats.

Foto: Archieffoto