CBvS past wisselkoersen drie keer per dag aan

In de afgelopen dagen hebben de wisselkoersen een dalende trend vertoond. De Centrale Bank van Suriname (CBvS), had in juni van dit jaar reeds aangekondigd, dat zij een nieuw marktgebaseerd systeem zou implementeren, waardoor de wisselkoers afkomstig zou zijn van het gewogen gemiddelde van de FX-transacties die zijn uitgevoerd door de commerciële banken en erkende wisselkantoren. De Centrale Bank gaf toen eveneens aan, dat zij alleen zou ingrijpen via een veilingsysteem indien wanordelijke transacties geschieden op de valutamarkt.

Om de toegang tot informatie te vergroten, maakte de Centrale Bank bekend, dat de wisselkoers drie keer per dag gepubliceerd zou worden: om 10.00 uur, 12.30 uur en 15.00 uur. Het wisselkoerssysteem werd officieel geïntroduceerd op 7 juni. De officiële wisselkoers daalde de afgelopen dagen aanzienlijk, waardoor de aankoopkoers vanmorgen op de website van de CBvS voor de Amerikaanse dollar op SRD19,243 stond en de verkoop op SRD 20,133. Dit is een significante daling, gezien de afgelopen maanden de wisselkoers voor de USD rond de SRD 21 werd verkocht. Ook de wisselkoers voor de euro is gedaald.

Vanmorgen, dinsdag 28 december, lag de aankoopkoers voor de euro rond de SRD 21,31 en de verkoopkoers tegen de SRD 21,61. De daling van de wisselkoersen is het gevolg van de goedkeuring van het IMF-programma op 22 december jl. Een dag na de goedkeuring vertoonden de wisselkoersen een dalende trend.

Nieuw beleid

Samen met het nieuwe wisselkoersstelsel introduceerde de Centrale Bank een nieuw monetair beleid. Hiermee zal de moederbank de maatschappelijke geldhoeveelheid beperken, waardoor de basis van het groeitempo van de economie ook tot rust zal komen en de druk op de economie zal verminderen. Bovendien heeft het beleid van de Centrale Bank tot doel om inflatieverwachtingen te minimaliseren.