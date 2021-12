Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft op woensdag 22 december, zijn goedkeuring verleend het Herstelplan van Suriname financieel te ondersteunen. Suriname ontvangt 688 miljoen US-dollar (607 miljoen euro) aan financiële steun die bedoeld is om de economie weer gezond te maken. Suriname kreeg per direct USD 56,4 miljoen euro overgemaakt. De rest van het bedrag zal later in verschillende fasen beschikbaar komen. De bestuurskundige August Boldewijn en DA’91-voorzitter Angelic del Castilho, zeggen beiden tegenover de krant, dat de IMF-lening goed besteed moet worden om uit de huidige situatie te kunnen geraken.

Boldewijn: ‘’Deze lening moeten we zien als een ondersteuning naar de Centrale Bank van Suriname. De lening biedt de mogelijkheid om betalingen aan het buitenland te kunnen verrichten. De steun is geen reden voor een hoerastemming, dat er geld te verbrassen valt.‘’ Het IMF zal een kantoor in Paramaribo opzetten, zodat het makkelijker Suriname kan begeleiden en monitoren bij de uitvoering van het Herstelplan. Volgens Boldewijn moet er zorgvuldig worden omgegaan met de lening. ‘’De controle door het IMF zal er zijn, want het geleende geld moet het nodige effect leveren. In de tussentijd moeten we kijken hoe we de productie kunnen stimuleren. We moeten niet bij de pakken neerzitten en hopen dat het alleen met het IMF goed komt.‘’

Momenteel liggen er volgens hem, veel gevaren op de loer. ‘’Er staat een evaluatie met het IMF in maart op schema, daarbij mag de positie van Suriname in het National Risk Assessment, niet verslechteren.‘’ Volgens Boldewijn moet de positie van de staat goed zijn. ‘’Want anders dan moeten we voor de desastreuze gevolgen instaan.‘’ Indien een land niet gereed staat bij het eerste evaluatiemoment met het IMF, kan het gediskwalificeerd worden en stopt de overeenkomst per direct.

IMF-steun geen sinterklaascadeau

Del Casilho zegt ook dat de regering zorgvuldig moet omgaan met de verkregen financiële steun. ‘’De felicitaties zullen we pas uitbrengen, wanneer is gebleken dat Suriname het programma succesvol heeft afgerond en we merken dat we op eigen benen onze economie in stand kunnen houden.‘’

Dat Suriname het IMF moest binnenhalen, is volgens Del Castilho het bewijs dat wanbeleid en slecht bestuur ons land hebben geterroriseerd.

‘’Het IMF binnenhalen is duidelijk geen prestatie van goed bestuur. Het is juist het bewijs dat het land bijzonder slecht geregeerd is. Er zijn dus al die jaren verkeerde prioriteiten gesteld en de corruptie vierde hoogtij.‘’

Volgens Del Castilho is er geen reden om nu al in hoerastemming te zijn. ‘’De financiële steun van het IMF is geen sinterklaascadeau. Het is niet zo dat we de steun gratis hebben gekregen, alles heeft een prijs. En de prijs van het IMF is dat we de economie die momenteel zo scheefgegroeid is, moeten herstellen.

Ook de stand waarop we nu leven, moeten we gaan veranderen.‘’ Del Castilho zegt dat er offers gebracht zullen worden om het programma goed te kunnen toepassen. ‘’Zaken die voor ons normaal leken, gaan we moeten corrigeren.‘’

door Orsilia Dinge