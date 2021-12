Babyvoedingproject was eenmalig

Moeders die deze maand op de verschillende poliklinieken kwamen voor de aanschaf van hun blikjes Nutrilon, werden onaangenaam verrast. Aan hen werd gezegd dat het om een eenmalig project ging en dat ze niet meer in aanmerking komen voor de aanschaf van goedkope babyvoeding. Vorige maand zou het ministerie van Volksgezondheid reeds kenbaar hebben gemaakt, dat er een project was gestart waarbij geregistreerden maandelijks in aanmerking zouden kunnen komen voor goedkope babymelk. Het bedrag per blik bedroeg SRD 40 en er mochten maximaal 8 blikken worden afgenomen per geregistreerde.

“Ik heb vorige maand alle 8 blikken gekocht, omdat er werd geadviseerd het in één keer te nemen. Deze blikken zijn intussen op. Ik ben van de maand wederom gegaan voor de aanschaf van nutrilon. Echter kreeg ik te horen dat het niet meer mogelijk is, en dat het om een eenmalige tegemoetkoming ging”, zegt een moeder tegenover de krant.

Ook een andere moeder die haar 8 blikken babyvoeding wenste te kopen, werd met hetzelfde geconfronteerd.

De moeders zeggen zich beetgenomen te voelen door de overheid, daar breedvoerig is gepropageerd over de tegemoetkoming van ouders door het subsidiëren van babymelk. “Ik heb geen moeite het in de winkel te kopen. Maar heb er wel moeite mee, wanneer de overheid denkt een loopje te nemen met de bevolking. Je doet het of je doet het niet. Maar zogenaamd wil je indruk wekken dat het wel mogelijk is terwijl dat niet zo is”, aldus de teleurgestelde moeder.