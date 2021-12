‘Volk mag corruptieve handelingen melden’

President Chandrikapersad Santokhi, zei gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, dat de regering verweten wordt binnen de eigen gelederen niet aan corruptiebestrijding te doen. Daarom riep hij de samenleving op gevallen van corruptie, indien men over informatie beschikt, te rapporten aan de desbetreffende autoriteiten.

‘’Als u informatie heeft over corruptieve benoemingen en corruptieve handelingen, stuur ze allemaal voor ons of naar de procureur-generaal. We gaan zeker de CLAD of een andere dienst moeten inschakelen. Soms is het voor mij een beetje moeilijk als we slechts informatie krijgen en niet de details.‘’ Volgens het staatshoofd is voor het bestrijden van corruptie, de hulp van de samenleving nodig. ‘’Daarom roep ik u nogmaals op, niet alles over te laten aan deze president‘’, aldus Santokhi.

De president zei dat de Raad van Ministers (RvM) reeds heeft goedgekeurd, dat het hoofd van de douane dat de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zes maanden langer mag aanzitten. ‘’Na zes maanden zal er een nieuwe douaneleiding worden aangesteld dat aan een bepaald profiel moet voldoen’’, aldus de president.