‘COVID-19 zal zich blijven verspreiden en muteren onder ongevaccineerden’

Het COVID-19-virus dat voor het eerst in december 2019 geconstateerd werd in Wuhan, China, heeft zich in rap tempo wereldwijd kunnen verspreiden en waaraan reeds meer dan 5 miljoen mensen zijn overleden. Sindsdien is de vooruitgang in de bestrijding tegen SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, relatief snel gegaan. Er kwamen in één jaar meerdere effectieve vaccins tegen COVID-19 op de markt. Maar twee jaar later, met tientallen miljoenen meer infecties en ziekenhuisopnames, worstelen wetenschappers nog steeds met het beantwoorden van enkele grote vragen.

Terwijl wetenschappers blijven onderzoeken wie meer kans heeft besmet te raken, hebben ze nog steeds geen antwoord op waarom sommigen ernstig ziek worden en anderen weer niet. Medische deskundigen waarschuwen dat hoe langer de pandemie duurt en hoe langer mensen zich niet laten vaccineren, hoe meer tijd het coronavirus zal hebben zich te verspreiden en muteren. Hoewel onderzoekers varianten snel in kaart kunnen brengen en identificeren, hebben ze wel tijd nodig om te ontdekken hoe gevaarlijk een nieuwe soort is, aangezien ze gegevens verzamelen inzake ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

Gigi Gronvall , een wetenschapper aan het Johns Hopkins Center for Health Security vertelde, dat leeftijd absoluut niet de grootste correlatie is voor ernstige ziekten. “Na twee jaar begrijpen we niet veel van ‘langdurige covid’ en weten we niet, hoe het met omicron zal gaan na vaccinatie”, aldus Bob Wachter, voorzitter van de afdeling geneeskunde aan de Universiteit van Californië.

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) zijn de Pfizer- en Moderna-vaccins minder effectief bij het voorkomen van een infectie van de Omicron-stam dan de eerdere COVID-19-varianten. Andere vaccins, waaronder die van Johnson & Johnson, AstraZeneca en die vervaardigd in Rusland en China, doen nog minder om een infectie door de Omicron-variant te voorkomen. Volgens de Harvard Medical School hebben volledig gevaccineerde personen veel minder kans op ernstige symptomen, ziekenhuisopnames en overlijden, vooral als ze een boostershot krijgen . “In laboratoriumscenario’s hebben we gezien, dat vaccins minder bescherming bieden. Dat lijkt in werkelijkheid te worden bevestigd, maar we kunnen het nog niet in de echte wereld projecteren.”

De Alfa-, Bèta- en Gamma-variant werden in september allemaal gedegradeerd tot ‘varianten die onder controle zijn gebracht’, waarbij de Delta- en Omicron-variant nog steeds als zorgwekkende varianten werden beschouwd. Deze week hebben federale gezondheidsautoriteiten gemeld dat de Omicron-variant uitgeroepen is tot de dominante soort in de VS.

(Bron: Cnet)