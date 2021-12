Olieprijs stabiel vanwege beheersbaarheid Omicron

De olieprijzen waren eind vorige week grotendeels stabiel, aangezien tekenen dat de ergste effecten van de Omicron-variant redelijk beheersbaar zouden kunnen zijn, werden tegengegaan door nieuwe drempels te midden van stijgende aantallen covid-gevallen. De ruwe Brent-olie steeg met 19 cent, of 0,3%, tot USD 75,48 per vat op 11:09 GMT, na een winst van 1,8% in de vorige sessie. De Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie-aandelen stegen met 5 cent, of 0,1%, tot USD 72,81 per vat, na een sprong van 2,3% in de vorige sessie. De grote winsten op woensdag werden gedeeltelijk gestimuleerd door een groter dan verwachte daling van de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week. De Verenigde Staten keurden de antivirale COVID-19-pil van Pfizer Inc voor mensen van 12 jaar en ouder goed, de eerste orale en thuisbehandeling en een nieuw hulpmiddel tegen de snel verspreidende Omicron-variant. Ondertussen zei AstraZeneca dat een kuur van drie doses van zijn COVID-19-vaccin effectief is tegen de Omicron-variant, daarbij verwijzend naar gegevens uit een laboratoriumonderzoek van de universiteit van Oxford.

Aan de andere kant hebben regeringen een reeks beperkingen opnieuw ingesteld om de verspreiding van Omicron te vertragen.

De Chinese stad Xian heeft woensdag zijn 13 miljoen inwoners bevolen om thuis te blijven, terwijl Schotland vanaf 26 december zijn bevolking drie weken verbodsbepalingen oplegde en twee Australische staten opnieuw maskermandaten oplegden. De vrees voor de mogelijke impact van mobiliteitsbeperkingen op de vraag naar brandstof is echter afgenomen omdat de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC), Rusland en bondgenoten de deur open hebben gelaten om hun plan om in januari 400.000 vaten per dag toe te voegen, te herzien. Bron: Reuters