Grote evenementen op Curaçao afgelast en maximaal vier mensen op bezoek

Op Curaçao heeft de regering net voor de kerstdagen de coronamaatregelen aangescherpt. Grote evenementen met meer dan honderd bezoekers en waar gedanst wordt, zijn afgelast. Er mogen niet meer dan vier mensen bij elkaar komen. Dit geldt ook voor openbare plekken, zoals het strand en op straat. Ook tijdens de feestdagen mogen niet meer dan vier mensen op bezoek komen. De avondklok blijft gelijk van 03.00 uur ’s nachts tot 04.30 ’s nachts.

In de afgelopen dagen is het aantal nieuwe besmettingen op het eiland in hoog tempo opgelopen. Vorige week was het aantal besmettingen al verdubbeld van 100 naar 200 actieve gevallen. Inmiddels zijn de actieve besmettingen op het eiland sinds woensdag 22 december de 400 gepasseerd. Dit zou te wijten zijn aan de opkomst van de nieuwe variant Omicron.

Ondanks dat deze variant nog niet officieel op het eiland is vastgesteld, kan door de snelle toename van het aantal besmettingen volgens minister-president Gilmar Pisas, ervan uit worden gegaan, dat deze nieuwe variant al op het eiland aanwezig is.

Boostershot voor 18+

In de strijd tegen de nieuwe variant wordt een nieuwe priklocatie geopend, waar een boostershot gehaald kan worden. Op donderdag 23 december komen de nieuwe boostervaccinaties aan op het eiland. Deze kan dan op afspraak gehaald worden in het sportcomplex Sentro Deportivo Kòrsou (SDK). De booster was eerder alleen nog beschikbaar voor zestigplussers en zorgpersoneel. De nieuwe lading vaccins zal ook beschikbaar worden gesteld aan iedereen die volledig gevaccineerd is, covid gehad heeft en ouder is dan achttien jaar.

Grenzen blijven open

Afgelopen week bleek uit de dagelijkse coronacijfers dat op één dag, zestien covid-gevallen waren geïmporteerd. Epidemioloog Izzy Gerstenbluth ging in op vragen waarom de grenzen niet gesloten worden voor toeristen. “Wij kunnen de grenzen niet sluiten zonder dat de economie daar ernstige schade van ondervindt”, aldus Gerstenbluth. Vanaf 25 december zullen wel alle landen wereldwijd, behalve Sint-Eustatius en Saba, hoogrisicolanden zijn. Alle reizigers die Curaçao binnenkomen, moeten dan maximaal 48 uur van tevoren een PCR-test doen en drie dagen na aankomst een antigeentest. Pisas en Gerstenbluth vragen de samenleving of zij zich aan de maatregelen willen houden, zodat Curaçao niet op de zwarte lijst wordt gezet, met alle grote economische gevolgen van dien. Bron: caribischnetwerk.ntr.nl