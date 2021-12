PAHO: ‘Internationale goedkeuring voor eerste in Latijns-Amerika geproduceerde covid-vaccin’

De Pan American Health Organization (PAHO) verwelkomde vandaag de WHO-lijst van een AstraZeneca-vaccin dat gezamenlijk door Argentinië en Mexico is geproduceerd – de eerste dergelijke beslissing voor een in Latijns-Amerika vervaardigd COVID-19-vaccin.

Het vaccin, met de internationale benaming COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]), wordt gezamenlijk vervaardigd door het Argentijnse mAbxience, dat het actieve farmaceutische ingrediënt reproduceert, en het Mexicaanse Laboratorios Liomont, dat het product mengt en afwerkt voor distributie.

“We juichen dit nieuws toe”, zei PAHO-directeur Carissa F. Etienne. “Dit is een belangrijke mijlpaal voor Latijns-Amerika en benadrukt het belang van technologieoverdracht om de beschikbaarheid van hoogwaardige COVID-19-vaccins in de regio te vergroten.”

Het regionaal geproduceerde Astra Zeneca-vaccin is al in gebruik in sommige Latijns-Amerikaanse en Caribische landen, en opname in de Emergency Use Listing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal de aanschaf en distributie ervan vergemakkelijken via PAHO’s Revolving Fund en COVAX, het internationale mechanisme voor wereldwijde toegang tot COVID-19-vaccins.

De goedkeuring komt nu de pandemie het derde achtereenvolgende jaar ingaat en de regio een gestage stijging van COVID-19-gevallen ziet. In de afgelopen week meldden Noord- en Zuid-Amerika meer dan 1,1 miljoen nieuwe covid-infecties – een stijging van 6% in gevallen ten opzichte van de voorgaande week.

De ongelijkheid in vaccins blijft de regio echter verdelen, met een handvol landen die het vaccinatiedoel van 40% waarschijnlijk niet zullen halen tegen het einde van het jaar en velen net boven de 50%-drempel van volledige COVID-19-immunisatie.

Het vergroten van de regionale capaciteit om vaccins te produceren is de sleutel tot het overbruggen van deze kloof, zei de PAHO-directeur, daarbij verwijzend naar de internationale goedkeuring als voorbeeld van hoe de regio klaar is om zijn farmaceutische productiecapaciteit te ontwikkelen. “Als we de kans en de tools krijgen, kan onze regio resultaten leveren”, benadrukte ze.

PAHO beveelt landen aan te kiezen voor WHO Emergency Use Listing-vaccins, die worden beoordeeld op basis van internationale normen voor kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid.

In een poging om de toegang tot dergelijke vaccins in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied uit te breiden, heeft de PAHO de regelgevende instanties in de twee landen ondersteund om te voldoen aan de vereisten op de lijst van de WHO.

De PAHO-directeur voegde er echter aan toe dat de mijlpaal werd bereikt dankzij de inzet van de publieke en private sector in Argentinië en Mexico, met name “investeringen in de ontwikkeling van een wetenschappelijke en technologische basis en in regelgevend toezicht.”

“We blijven ons inzetten om onze landen voortdurend te ondersteunen om de productie van cruciale medicijnen te verhogen, aangezien de regio een zinvolle bijdrage kan leveren aan het aanpakken van de ongelijkheden die we tot nu toe hebben gezien”, zei Dr. Etienne.

Ze voegde eraan toe dat het onlangs gelanceerde regionale PAHO-platform de geavanceerde farmaceutische capaciteit zal vergroten en “de overdracht van technologie zal vergemakkelijken om mRNA-vaccins in de regio te ontwikkelen, terwijl het de regelgevende capaciteit en convergentie zal versterken om deze processen te ondersteunen.”

De WHO Emergency Use Listing is een procedure voor het beoordelen en vermelden van vaccins, therapieën en andere medische hulpmiddelen om hun beschikbaarheid tijdens een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid te versnellen. Tot op heden staan er elf COVID-19-vaccins onder dit mechanisme.

“Deze maatregelen zijn effectief tegen alle varianten, inclusief Omicron”, zei PAHO-directeur Carissa F. Etienne onlangs. “Landen moeten volksgezondheidsmaatregelen handhaven om de overdracht van het virus te beperken en deze aanpassen aan de lokale overdrachtsrisico’s”, aldus Etienne.

Wat de distributie van COVID-19-vaccins betreft, zijn er meer dan 868 miljoen doses toegediend in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Tot op heden heeft ongeveer 57,3 procent van de bevolking in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied hun COVID-19-vaccinatieschema’s voltooid.

PAHO voorspelt dat de meeste landen in de regio de doelstelling van de WHO tegen eind 2021, 40 procent van hun in aanmerking komende bevolkingsgroepen te vaccineren, zullen hebben bereikt of overtroffen. De huidige schattingen zijn dat Haiti, Jamaica, St. Vincent en de Grenadines, Guatemala, St. Lucia en Grenada dat dekkingsdoel van 40 procent niet bereiken.

Tot dusver zijn via het COVAX-mechanisme meer dan 75 miljoen doses vaccins aan 33 landen in de regio geleverd, waaronder 22 miljoen gedoneerde doses. PAHO’s Revolving Fund heeft de logistiek voor deze leveringen verzorgd en werkt samen met landen om vaccins rechtstreeks van fabrikanten te kopen.