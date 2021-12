Mathoera: ‘Schade gepleegd aan flora en fauna door skalians is enorm’

Minister Krishna Mathoera heeft gisteren tijdens een persconferentie verklaard, dat het optreden tegen skalians een operatie is geweest in opdracht van het Openbaar Ministerie.

De regering heeft bij haar aantreden aangegeven, dat het beleid met betrekking tot skalians gewijzigd dient te worden. Er zullen volgens Mathoera, geen vergunningen meer verleend worden, omdat die in strijd zijn met de Mijnbouwwet en de Wet op Economische Delicten. “De schade die gepleegd wordt aan flora en fauna, maar ook aan de middelen van bestaan van inheemse en tribale volkeren, is enorm. Het water dat vervuild wordt, daarin kan men niet eens baden”, aldus Mathoera. Ze vertelde, dat er in de Marowijnerivier drie operaties werden uitgevoerd in coördinatie met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), de politie en de Militaire Politie, om de skalians in kaart te brengen en mensen daar tot actie te doen overgaan. Als onderdeel van de Operatie Marbonsu, heeft het Nationaal Leger (NL) ondersteuning verleend aan het Open-baar Ministerie (OM) en drie skalians te Kriki Mofo en in het Snesi Kondre gebied, onbruikbaar gemaakt.

“Al die tijd waren er veertig skalians geïdentificeerd, daarna nam het aantal af naar zes. Echter hadden we de laatste weken geconstateerd, dat het aantal wederom toegenomen was”, benadrukte Mathoera.

Volgens Mathoera heeft het leger slechts zijn ondersteuning verleend aan de Operatie Marbonsu en de opdracht van het OM uitgevoerd. “De verantwoordelijkheid voor de operatie ligt bij het OM.

Het is niet zo, dat we niet toetsen wanneer de ondersteuning verleend wordt. Wanneer er naar ondersteuning gevraagd wordt, mag het nooit zo zijn dat we regels overtreden”, zei Mathoera. Volgens haar heeft het NL zelf een eigen toetsing, waarbij er gekeken wordt naar alles wat binnen het beleid en de wettelijke kaders past. “Zolang iets binnen het wettelijke kader past, wordt dat ook uitgevoerd”, aldus Mathoera.