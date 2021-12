Landen annuleren nieuwjaarsfeest op verzoek van PAHO

Wereldwijd heeft de nieuwe COVID-19- variant Omicron ervoor gezorgd, dat veel landen preventiemaatregelen nemen en beperkingen verscherpen. Door de verspreiding van de Omicron-variant, heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen dat regeringen openbare nieuwjaarsfeesten annuleren. Grote metropolen, zoals Londen en Parijs, hebben het advies al opgevolgd door hun evenementen te annuleren. Jarbas Barbosa, arts en adjunct-directeur van de Pan Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), acht de beslissing juist en stelde dat het heel noodzakelijk is te voorkomen dat Omicron zich verder verspreidt. “Elke agglomeratie loopt gevaar, en zelfs bij een lage transmissie, is het belangrijk te onthouden dat de pandemie nog niet voorbij is”, aldus Barbosa. Hij haalde daarbij ook aan, te geloven dat deze aanbeveling landen zal aanzetten voorzichtiger te zijn. Landen waar de transmissie nu laag is, kan een trigger zijn voor een nieuwe golf van verspreiding. Barbosa haalt landen als de Verenigde Staten(VS) en Europa aan, die maanden geleden een stabiele covid-situatie hadden, maar met de opkomst van de Delta- en Omicron-variant moesten zij hun beperkingen verscherpen. “Als we zouden wachten op het aantal bezette Intensive Care-bedden, zijn we die al enkele weken kwijt”, stelde Barbosa. Barbosa legde uit, dat ofschoon de vaccins, waarschijnlijk een deel van hun effectiviteit tegen de nieuwe varianten zullen verliezen, ze nog steeds uiterst efficiënt zijn, bij het bestrijden van de pandemie. “Vaccinatie is erg belangrijk, maar het is alleen geen garantie dat er geen overdracht is, ze moet worden gecombineerd met maatregelen op het gebied van de volksgezondheid”, aldus Barbosa.