KPA krijgt nieuw korpshoofd

Het Korps Penitentiaire Ambtenaren(KPA) zal in het nieuwe jaar een nieuw Korpshoofd krijgen. Dit, omdat het huidige Korpshoofd, Regilio Blijd, eind deze maand zal afzwaaien en met pensioen gaan. Blijd zegt in gesprek met een lokaal medium tevreden terug te blikken op zijn periode als korpshoofd. “Ik heb gewerkt voor dit korps en veel gerealiseerd. Niet eenieder zal tevreden zijn, maar ook voor hun heb ik gewerkt”, zei het afzwaaiende korpshoofd.

Volgens Blijd is het niet bekend wie de functie van hem zal overnemen. Echter zal hij er wel voor zorgen dat hij de laatste bevorderingen van het jaar meemaakt. Over de beëdiging van de groep rekruten heeft het korpshoofd daarentegen niet gesproken. In een eerder interview haalde blijd aan dat hij deze groep uiterlijk december wenste te beëdiging. Dit, vanwege het tekort aan manschappen binnen het korps. In hoeverre dit doel behaald is, is nog niet bekend. De functie van diensthoofd bij het KPA werd in 2017 geïntroduceerd. Daarvoor beschikte het korps niet over aan eigen korpshoofd en viel het onder Delinquentenzorg. Volgens Blijd heeft hij het korps vanaf dat moment zien groeien.