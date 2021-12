SVJ: ‘Publiekelijke verklaring VP eenzijdig en bezijden de waarheid’

Voorval Pinas geen incident, journalisten structureel geïntimideerd

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), heeft president Chandrikapersad Santokhi schriftelijk op de hoogte gesteld van het incident dat plaatsvond op dinsdag 14 december jl., waarbij journalist Jason Pinas werd mishandeld door beveiligers van de vicepresident. In het schrijven stelt de SVJ onder andere: “Omstreeks het middaguur van 14 december 2021, kregen wij het bericht dat onze collega Jason Pinas, werkzaam bij het dagblad de Ware Tijd, tijdens de uitoefening van zijn beroep, op een niet acceptabele manier verbaal zou zijn bejegend door vicepresident Ronnie Brunswijk. De vicepresident zou zich op dat moment nabij zijn voertuig hebben bevonden, omringd door aanhangers, om – naar eigen zeggen – daaruit geld te halen voor iemand. Op het optreden van de vicepresident volgde een evenzo onacceptabele behandeling van diens beveiligingsagenten, die niet anders vertaald kan worden dan een ongeoorloofde mishandeling van de journalist. Daarbij werd zijn mobiele telefoon hem afhandig gemaakt. Kort hierna heeft de heer Pinas in aanwezigheid van zijn adjunct-hoofdredacteur, aangifte gedaan bij de politie op het politiestation aan de Keizerstraat. Daar zou volgens de verklaring van onze collega, nog voordat hij de aangifte kon doen, hem door een aanwezige politiefunctionaris ervan zijn verweten, dat hij zelf om de mishandeling zou hebben gevraagd en waarschijnlijk iets gedaan zou hebben dat niet mocht.

Op het moment van het gebeurde dat plaatsvond nabij de ingang van het gebouw van De Nationale Assemblee, was daarbinnen een vergadering gaande van dit staatsorgaan. Terug in de vergadering heeft de vicepresident publiekelijk een verklaring afgelegd die naar ons inziens, eenzijdig en bezijden de waarheid is.”

De SVJ stelt voorts, dat op woensdag 15 december 2021 onder coördinatie van de SVJ een spoedvergadering is gehouden met leden en niet-leden. Geconcludeerd is dat het voorval niet op zichzelf staat, omdat volgens de SVJ, op verschillende momenten in de afgelopen maanden de vicepresident (VP) journalisten geïntimideerd heeft. Dit keer hebben beveiligers van de VP fysiek geweld gebruikt tegen een journalist. Dit machtsmisbruik zaait wantrouwen bij journalisten, maakt hen een doelwit voor geweld en verkleint het vermogen van de media om belangrijke verhalen naar buiten te brengen. Op de spoedvergadering werd dan ook besloten, om 00:00 uur een boycot af te kondigen tegen de vicepresident, in welke hoedanigheid dan ook, voor een minimale periode van twee maanden. De boycot houdt in dat de onafhankelijke journalisten geen nieuws/informatie van de vicepresident zullen opnemen in hun werkproductie en dat de vicepresident ook niet bij naam zal worden genoemd. Tevens is besloten om de president de bij wet gekozen hoogste bevoegde politieke en uitvoerende instantie, dit schrijven toe te zenden met het verzoek het daarheen te leiden dat:

Een diepgaand en onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld, waarbij eventuele schuldigen aan zowel civiele – als strafbare overtredingen, daar de consequenties van dragen; de vicepresident en de regering, indachtig de waarborging van het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid, zoals vervat in de grondwet, hun verontschuldiging aanbieden aan de heer Pinas, de vereniging en de samenleving voor het gebeurde. Dit is inmiddels reeds geschied; op een door u aan te geven tijdstip, niet later dan dat het onderzoek is aangevangen of is afgerond, het audio en visueel materiaal waarop het voorval is vastgelegd publiekelijk wordt gemaakt; de persvrijheid wordt beschermd; de journalisten werkende bij de staatsmedia niet worden verhinderd solidair te zijn met hun collega’s voor wat het actiemodel betreft. Er mogen geen sancties tegen hen worden getroffen, omdat zij ook het recht hebben om actie te voeren.

Wij willen u evenwel ervan in kennis stellen, dat voor het SVJ-bestuur, haar leden en niet-leden, de verklaringen die de regering en de vicepresident hebben afgelegd – hoewel een goede stap – als onvolledig en niet afdoend worden ervaren, om herhaling te voorkomen.

Dit brengt met zich mee dat de aangekondigde boycot en de eventuele acties die daarmee gepaard gaan, pas tot het verleden zullen behoren, nadat is voldaan aan de naar ons inzien, redelijke, burgerlijke en grondwettelijke rechten. Dit standpunt is mede ingegeven door het feit dat eerdere verklaringen en verontschuldigingen van de vicepresident niet hebben geleid tot verbetering van de relatie tussen hem en journalisten. De SVJ is bereid in samenspraak met u overlegmomenten in te bouwen ten aanzien van deze kwestie. Hopende u redelijkerwijs te hebben geïnformeerd, wordt uitgezien naar een spoedige en positieve reactie uwerzijds ten aanzien van de uitgesproken verwachtingen, aldus de SVJ.