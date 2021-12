Beslaglegging op alle bezittingen Hoefdraad

Voertuigen ex-minister al teruggehaald

Het Hof van Justitie heeft gisteren, vrijdag 17 december, de voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM), veroordeeld. Nu is ook de vordering strafrechtelijk financieel onderzoek toegewezen, die inhoudt dat het OM onderzoek moet doen naar al het wederrechtelijk verkregen vermogen dat nationaal en buiten Suriname door of namens Hoefdraad is terechtgekomen, zodat beslagneming kan volgen en vervolgens de gerechtelijke confiscatie. Naar verluidt kan de overheid als gevolg van dit vonnis, beslag leggen op alle bezittingen van Hoefdraad. Voorts vernemen wij, dat de staat eerder beslag heeft gelegd op alle voertuigen van de ex-bewindsman en nu over zal gaan tot het confisqueren van de luxe villa te Clevia, waarin Hoefdraad tot voor kort verbleef.

12 jaar celstraf

De ex-minister van Financiën is gisteren door de rechter veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf, een boete van SRD 500.000 of subsidiair twaalf maanden hechtenis. Tevens heeft de magistraat onmiddellijke gevangenneming gelast. Dit is volgens de magistraat ‘’de meest passende en geboden straf voor de verdachte’’. Maar gevangenneming stuit op problemen, omdat Hoefdraad vooralsnog spoorloos is. De raadsman van Hoefdraad, Murwin Dubois, had op vrijspraak van zijn cliënt gerekend. Gezien Hoefdraad niet aanwezig was op de laatste zitting, kon hij ook niet het laatste woord voeren. Echter is er volgens de rechter geen reden gebleken, de vervolging van Hoefdraad te schorsen. De verdediging van Hoefdraad voerde bij de vorige zitting aan, dat haar cliënt geen strafbare feiten heeft gepleegd. Echter is Het Hof van oordeel, dat Hoefdraad op diverse tijdstippen de strafbare feiten heeft gepleegd. Ook concludeert Het Hof, dat de dagvaarding van Hoefdraad aan alle wettelijke eisen heeft voldaan. De rechter voerde voorts aan dat de opgeworpen verweren van de verdediging van Hoefdraad, ongegrond zijn. Volgens de verdediging van Hoefdraad, zijn er verzinsels opgenomen in de tenlastelegging, doch de rechter weerspreekt dit en wijst op de onweerlegbare feiten, waaruit blijkt dat Hoefdraad gelden van de Centrale Bank, ten eigen bate heeft aangewend. Volgens de rechter is bewezen verklaard, dat Hoefdraad goed op de hoogte was van ‘’het reilen en zeilen binnen de Bank’’, en van de financiële middelen van de overheid. Hoefdraad heeft aldus de rechter, bewust wettelijke voorwaarden vertrapt. Ook wist hij dat zijn handelingen de Centrale Bank schade toe zouden brengen.

Luxe villa

In 2016 werd bekend dat de toenmalige minister van Financiën, een luxe villa had gekocht voor 650.000 US-dollar. De villa stond op een perceel te Clevia van maar liefst 3.450 vierkante meter, waarvan bijna 700 vierkante meter is bebouwd. Vier slaapkamers, twee badkamers, een keuken met granieten aanrechtblad en aparte wijnkoeler, een riant privéresort met zwembad en zespersoons jacuzzi, een aanpalend gastenverblijf met nog eens twee appartementen en aparte badkamers, een buitenkeuken met bar en grill en als klap op de vuurpijl een volledig ingerichte fitnessruimte. Naar de krant reeds eerder had vernomen, is deze luxe woning ingericht met middelen uit het huisvestingsfonds van de Centrale Bank van Suriname, dat governors reeds eerder gebruikten om grote aankopen te doen zoals voertuigen enz. Toen de media dit nieuws bekend maakten, beweerde Hoefdraad dat hij het woonhuis als privépersoon had gekocht en de hypotheek afloste met het pensioen dat hij had opgespaard door ‘’achttien jaar lang in het buitenland te werken’’. De toenmalige president zou op de hoogte zijn geweest van de aanschaf van de villa. Hoefdraad verdedigde zichzelf door te stellen, dat hij ‘‘nimmer gebruik heeft gemaakt van het recht een perceel aan te vragen’’ en dat hij steeds “naar eer en geweten’’ heeft gewerkt. Hij deed de zaak toentertijd af als een privékwestie.