Volksgezondheidsdirecteur: ‘Super spreading events moeten we vermijden’

Rakesh Gajadhar Sukul, directeur van Volksgezondheid, heeft gisteren wederom benadrukt, dat het bijzonder belangrijk is voorzichtig te blijven tijdens de aanhoudende coronapandemie. De komende feestdagen baren het team, dat belast is met het beheersen van de covid-pandemie, ernstige zorgen. De directeur hoopt van harte dat de samenleving haar rol kent en niet zal meedoen aan ‘’super spreading events’’.

Sukul zegt dat het volk zelf bepaalt of het land snel in een nieuwe golf gaat of niet. Hij zegt verder dat het wetenschappelijk is bewezen dat de vaccinaties nog steeds effectief zijn, ondanks de Omicron-variant. “Echter heeft de Omicron-variant wel eigenschappen te ‘glippen’ bij mensen die lang geleden of onvolledig gevaccineerd zijn. Het is dus zaak dat wij ons laten beschermen met een boosterprik”, aldus Sukul.

De mensen die in aanmerking komen voor een derde prik, worden door het ministerie van Volksgezondheid geadviseerd die alsnog te gaan halen. De leeftijdsgrens voor een boostershot is nu gesteld op minimaal 18 jaar.