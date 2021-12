Bee wenst geen inmenging regering in onderzoek kwestie journalist

Marinus Bee, voorzitter van De Nationale Assemblee, zei gisteren tijdens de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP), dat op 13 december voor het huis van het volk, zich een incident voorgedaan waarover aldus Bee, ‘’zeer terecht menigeen zijn verontwaardiging en afkeuring heeft uitgesproken’’. “Ook ik betreur het voorval en wens als voorzitter van het hoogste volksvertegenwoordigingsorgaan, mijn welgemeende excuses over te brengen aan Jason Pinas, de Surinaamse Vereniging van Journalisten en de totale Surinaamse gemeenschap. Ik heb er alle vertrouwen in dat de regering zich direct noch indirect zal mengen in het justitieel onderzoek, waardoor dit ook een objectief verloop al hebben”, stelde Bee.

Journalist Pinas zou op die bewuste dag verbaal zijn aangevallen door vicepresident (VP) Ronnie Brunswijk en mishandeld door zijn lijfwachten, toen hij foto’s schoot van een groep mensen die op de VP afliep. Ook werd zijn telefoon afgepakt door de lijfwachten. Bee zei door het incident dusdanig verrast te zijn, dat hij de vergadering snel afsloot. “Wij waren allen verrast hierdoor, waardoor ik op dat moment niet zo snel de juiste woorden kon vinden, wat resulteerde in een abrupt afhandelen van de vergadering. Onder geen enkele omstandigheid mag binnen een geciviliseerde samenleving dergelijk handelen acceptabel of aanvaardbaar worden gesteld, noch het handelen ongestraft blijven”, sprak Bee. Hierna riep hij de regering op om niet alleen publiekelijk, maar ook persoonlijk excuses aan te bieden aan het slachtoffer en de gehele Surinaamse samenleving. De regering heeft inmiddels haar verontschuldigingen aangeboden.

Het is nog niet duidelijk wat er nu zal gebeuren. Journalisten en verschillende mediahuizen hebben besloten de vicepresident en zijn kabinet twee maanden lang te boycotten, hetgeen inhoudt dat journalisten de zaal zullen verlaten zodra de vicepresident aan het woord komt.

De boycot zal volgens de pers afhankelijk van het gedrag van de VP, opgeheven dan wel verlengd worden. Gisteren hebben de journalisten ook een stil protest gehouden voor het gebouw van DNA. Hierna zijn de journalisten samen met hun collega Pinas naar het politiebureau Keizerstraat gelopen om zijn telefoon op te halen. Pinas kreeg zijn telefoon beschadigd terug.

Uit de foto’s blijkt dat Pinas zich niet bevond in het voertuig van de VP, maar achter de mensen stond die naar de auto van de VP waren gelopen toen de VP op vertrek stond. Afgelopen dinsdag stelde de vicepresident in het parlement, dat Pinas zich in zijn auto bevond. Dit zou reden zijn voor de beveiliging om Pinas hardhandig af te voeren. Het justitieel onderzoek in deze kwestie wordt afgewacht. Hieruit zal moeten blijken wat zich op die dag daadwerkelijk voor het gebouw van DNA heeft voorgedaan. President Chandrikapersad Santokhi deelde mee dat hij niet lang na het incident zich heeft laten informeren en de waarnemend procureur-generaal heeft gevraagd namens de regering alle informatie betreffende deze zaak op te vragen, eenieder te horen en een onafhankelijk onderzoek in te stellen en vervolgens de samenleving te informeren over het resultaat van het onderzoek.

-door Priscilla Kia-